Najmoćniji tranzit 2026. godine je stigao: Od danas su 4 znaka na velikom testu

Jedan od najmoćnijih astroloških tranzita 2026. godine je stigao! Mars, planeta pokreta i odlučnosti, prolazi kroz znak Ovna u periodu od 9. aprila do 17. maja. Mars, koji pokreće akciju, obično provodi oko osam nedelja u svakom horoskopskom znaku, pa se postavlja pitanje - zašto je ovo toliko važno?

Između 2. marta i 9. aprila Mars je bio u znaku Riba, gde su njegove moći oslabljene. To je donelo rasutu energiju, gde se snaga ove planete gubila na više strana zbog konfuzije. Kada je Mars u Ribama, naglašene su teme nežnosti i saosećanja, što otežava da ostanemo dosledni i postavimo zdrave granice.

Zauzimanje za svoje snove tokom Marsa u Ovnu

U astrologiji, Mars je prirodni vladar Ovna, što dodatno pojačava njegov uticaj! Kada Mars boravi u Ovnu, osećaj lične snage širi se među ljudima. Zauzimanje za sebe postaje ne samo lakše, već i neophodno, jer se javlja snažna potreba za slobodom i ličnim ostvarenjem. Iako Mars u Ovna ulazi svake druge godine, njegov boravak 2026. biće posebno značajan zbog uticaja Saturna i Neptuna, koji se takođe nalaze u ovom znaku.

Tokom šest nedelja koliko Mars boravi u Ovnu, osetićemo stvaranje novih životnih puteva. Iako se sumnje mogu pojaviti oko 12. aprila i 16. maja, kada Mars dolazi u kontakt sa Neptunom i Hironom, postoje i snažni datumi koji donose podršku. Dana 16. aprila Mars dobija pomoć od Plutona, donoseći izdržljivost i snagu da se stvari sprovedu u delo. Moguće je da dobijete znak koji će vas usmeriti ka pravom putu. Dana 4. maja Mars aktivira srećni Jupiter, pojačavajući želju za uspehom.

Četiri horoskopska znaka koja najviše osećaju ovaj uticaj

Iako svi znakovi mogu osetiti ovaj snažan astrološki uticaj, Ovan, Vaga, Rak i Jarac biće najviše pogođeni.

Ovan: Zauzimate se za sebe u ličnom životu

Ovo je važan period za vas. Nove vizije i ideje mogu vam doći kroz snove ili intuiciju oko 12. aprila. Kada počnete da ih sprovodite, drugi ih mogu smatrati previše idealističnim ili nerealnim. Iako Ovan deluje impulsivno, najbolje je da svoje planove dobro razradite. Ako ostanete dosledni i ne slušate negativne komentare, početkom maja osetićete snažan nalet energije.

Vaga: Zauzimate se za sebe u odnosima

Iako ste poznati po diplomatičnosti, sada ćete pokazati i svoju vatrenu stranu. Od početka 2026. menjate pristup odnosima, a sredinom aprila jasno ćete videti rezultate tih promena. Možda ćete odlučiti da se udaljite od nekih ljudi i energiju usmerite na one koji vam zaista znače. Takođe, bićete spremni da jasno postavite granice u odnosima.

Rak: Zauzimate se za sebe na poslu

Vaša karijera je u fokusu ove godine. Mars u Ovnu donosi više obaveza i ubrzava tempo na poslu. Iako ste vredni i posvećeni, sada ćete razmisliti da li da prihvatite dodatni teret. Možete postići veliki uspeh, ali ćete istovremeno naučiti da postavite granice kako biste izbegli iscrpljenost.

Jarac: Zauzimate se za sebe u porodici

Pripremite se za emotivne situacije. Ljudi oko vas navikli su na vašu smirenost, ali sada ćete pokazati i svoju osetljiviju stranu. Oko 20. aprila mogući su ozbiljni razgovori sa članovima porodice ili partnerom. Zbog nesporazuma može doći do konfuzije, ali krajem meseca stvari će postati jasnije. Vaša stabilnost i razboritost pomoći će da se situacija reši na najbolji način.

Autor: Marija Radić