Šta nam donosi Mars u Vodoliji? Kako će ovaj tranzit uticati na svih 12 horoskopskih znakova

Ovog perioda na astrološkom planu odvija se zanimljiv i snažan tranzit. Naime, 23. januara 2026. godine Mars je ušao u znak Vodolije, u kojem ostaje sve do 2. marta. Tokom ovog razdoblja u istom znaku nalaze se i Sunce, Merkur, Venera i Pluton, zbog čega vazdušni i mentalni element postaje izrazito naglašen.

Fokus se pomera sa emocija i ličnih drama ka idejama, društvenim temama, budućnosti i promeni postojećih sistema. Ovo je vreme u kojem razmišljamo šire, dugoročnije i kolektivnije.

Odgovorna promena ili bunt bez cilja

U ovom periodu postaje veoma jasno ko je spreman da svesno, promišljeno i odgovorno menja pravila, a ko samo traži prostor za bunt, konflikt i dramu bez stvarne svrhe. Mars u Vodoliji zahteva delovanje koje je istovremeno nekonvencionalno, ali i odgovorno. Podstiče nas da stojimo iza sopstvenih principa, ali uz stalno pitanje: kako moj potez utiče na širu zajednicu?

Simbolika Marsa i Vodolije

Mars simbolizuje volju, inicijativu, pokret i način na koji se borimo za ono što nam je važno, dok Vodolija predstavlja slobodu, ideale, tehnologiju, društvene mreže i kolektivnu svest. Kada se ova dva principa spoje, nastaje energija koja podstiče promenu sistema, eksperimentisanje, saradnju i umrežavanje, ali i strateško, dugoročno razmišljanje. U ovom periodu delovanje je manje vođeno impulsom, a više svešću o tragu koji ostavljamo. Um radi brzo, analitično i često hladne glave, ali postoji i sklonost emocionalnoj distanci i racionalizaciji osećanja.

Uticaj drugih važnih tranzita

Važno je naglasiti da istovremeno deluju i drugi snažni astrološki faktori. Retrogradni Jupiter u Raku vraća fokus na pitanja sigurnosti, doma i dugoročnih resursa, dok Saturn u Ribama i Neptun na početku Ovna otvaraju teme granica, haosa i vere u novi životni pravac. Sve to zajedno stvara atmosferu u kojoj stari obrasci više ne funkcionišu, ali isto tako ne prolaze ni impulzivne odluke donesene bez osećaja odgovornosti.

Izazovi Marsa u Vodoliji

Iako Mars u Vodoliji može biti izuzetno konstruktivan, važno je osvestiti i njegove zamke. To su, pre svega, bunt radi samog bunta, rušenje pravila bez jasnog razloga i cilja, kao i otvaranje previše frontova, što često vodi rasipanju energije i nedovršenim projektima. Prisutan je i rizik emocionalne distance, koja se često maskira hladnom racionalnošću i povlačenjem umesto iskrenog razgovora.

Mars u Vodoliji 2026: horoskop po znakovima

Ovan

Fokus se premešta na prijatelje, timove i zajednice. Solo energija ustupa mesto radu za veći cilj. Inicijativa je poželjna, ali ne i potreba da sve držite pod kontrolom.

Bik

Naglasak je na karijeri i odnosu sa autoritetima. Vreme je da se zapitate kakvu profesionalnu sliku gradite i koliko vas ona zaista predstavlja.

Blizanci

Otvaraju se teme znanja, putovanja i novih perspektiva. Jedna ideja zahteva ozbiljniju strukturu i konkretnu primenu.

Rak

Aktiviraju se zajednički resursi, dugovi i emotivne veze. Ključni su iskreni razgovori o poverenju i odgovornosti.

Lav

Partnerstva dolaze u prvi plan. Sve što je prećutano izlazi na površinu. Smiren, ali čvrst razgovor donosi više od dramatičnih scena.

Devica

Pažnja je usmerena na posao, rutinu i zdravlje. Idealno vreme za reorganizaciju, delegiranje i efikasnije sisteme.

Vaga

Budi se kreativnost i potreba za autentičnim izražavanjem. Vreme je da jasnije kažete šta želite – u ljubavi i stvaralaštvu.

Škorpija

Energija se usmerava na dom i porodicu. Umesto sukoba, potrebni su konkretni dogovori i jasne granice.

Strelac

Komunikacija postaje moćno oružje. Izaberite jednu poruku i izgovorite je jasno – vaš glas se sada čuje.

Jarac

Fokus je na novcu i ličnim vrednostima. Mali, ali jasni finansijski potezi imaju dugoročan efekat.

Vodolija

Ključni period godine. Mars u vašem znaku traži lični zaokret, hrabru odluku i jasan pravac.

Ribe

Energija se povlači ka unutra. Vreme je za smirivanje, završavanje starih priča i zaštitu sopstvene energije.

Autor: A.A.