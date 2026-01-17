Stiže sudbinski tranzit: Tri znaka koja će od večeras konačno pronaći srodnu dušu ili iskrene prijatelje!

Za tri horoskopska znaka period usamljenosti završava se nakon 17. januara 2026. godine, kada Venera ulazi u znak Vodolije, podstičući želju za iskrenim druženjem. Ovaj astrološki događaj posebno je značajan za one koji su se pribojavali emotivnog povezivanja.

Tranzit Venere kroz Vodoliju naglašava prijateljstva i zajedničke ideale, pomažući u stvaranju iskrenih veza. Za navedene znakove, ovaj datum donosi jasan signal da je razdoblje emotivne izolacije završeno. Spremni su da se vrate društvenom životu i uspostave smislene odnose.

Blizanci

Za Blizance, prelazak Venere u Vodoliju osvetljava njihov društveni i intelektualni svet. Glavna poruka ovog tranzita je da je osećaj usamljenosti sada pod njihovom kontrolom. Verovatno su se umorili od samoće, a pošto su svesni sopstvene uloge u tome, moguće je da su se zasitili i sopstvenih izgovora.

Venera u Vodoliji ih podstiče na povratak u društvo gde ih čeka prijateljsko okruženje. Biće srećniji kada dozvole sebi da naprave prvi korak, jer je vreme izolacije za njih prošlost.

Rak

Kod Rakova ovaj tranzit podstiče duboko promišljanje o uzrocima usamljenosti i o tome šta preduzeti. Pošto ne veruju da su predodređeni za život u samoći, ovo je idealna prilika da porade na rešavanju te situacije.

Oko 17. januara javlja se osećaj da im samoća više ne koristi kao ranije. Iako je bila dobrodošla u trenucima kada im je bila potrebna, sada se postavlja pitanje njene svrhe. Venera u Vodoliji ukazuje na to da je povezanost ono za čime zapravo žude, što služi kao podsticaj da se ponovo otvore prema druženju i upoznavanju ljudi.

Jarac

Jarcima ulazak Venere u Vodoliju menja način na koji doživljavaju druženje. Dolazi trenutak za odluku: da li će dopustiti drugima da ih vide izvan "fasade" koju su izgradili. Ovaj tranzit prekida dug period oslanjanja isključivo na sebe, što je, iako pohvalno, moglo dovesti do dubokog osećaja usamljenosti.

Možda se pitaju da li uopšte mogu da prihvate pomoć od drugih, ali lepota ovog perioda leži u tome što neće znati dok ne pokušaju. Ovo je poziv da izađu izvan zidova koje su sami podigli, steknu nove prijatelje i izgrade zajednicu.

Autor: Dalibor Stankov