Dnevni horoskop: Bikovi moraju da zaštite poslovne interese, Lavovi da umeju da prećute, a Ribe...

Dnevni horoskop za 10. april. Detaljna astrološka prognoza za sve znake. Evo šta pripadnike Zodijaka čeka na Veliki Petak.

OVAN

Ljubav: Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite »malo lukavstvo«. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru ukusa.

Posao: Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite pred svojom okolinom, ali to se loše odražava na Vas poslovni status.

Zdravlje: Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

BIK

Ljubav: Ponekad određene »sitnice« više otkrivaju nego rečenice koje se uporno ponavaljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.

Posao: Važno je da pravilno zaštitite svoje poslovne interese. Postavite jasnu granicu do koje ste spremni da preuzmete odgovornost.

Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.

BLIZANCI

Ljubav: Ukoliko nailazite na hladan prijem u nečijem društvu, razmislite o svojim manama. Negde ste pogrešili.

Posao: Izbegavajte nepoznate situacije ili saradnike koji svojim ponašanjem remete Vašu koncentraciju.

Zdravlje: Važno je da sačuvate prisebnost duha ili samokontrolu.

RAK

Ljubav: Prijaće Vam susret sa osobom koja za trenutak ume da Vas povuče u svet čudesne romantike i nežnosti.

Posao: Suviše ste zaokupljeni potrebom da sve izgleda perfektno, kao i da svi oko Vas budu zadovoljni. Umanjite svoje polazne kriterijume.

Zdravlje: Primenite neku od tehnika opuštanja.

LAV

Ljubav: Ukoliko Vas neko uporno kritikuje, to predstavlja temu za razmišljanje, ali ne i povod za novu emotivnu raspravu.

Posao: Važno je da prećutite situacije koje mogu da se shvate ili tumače na pogrešan način. Uostalom, sve ima svoju dobru ili lošu stranu.

Zdravlje: Izbegavajte suviše naporne i stresne situacije.

DEVICA

Ljubav: Preterujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Neko ne želi da Vam polaže sve svoje »račune«.

Posao: Poslovni rizik u ovom trenutku predstavlja pogrešan izbor i donosi samo prividno olakšanje. Postupite u skladu sa svojom savešću.

Zdravlje: Budite pažljiviji u saobraćaju.

VAGA

Ljubav: Jasno Vam je da ne možete dobiti sve što priželjkujete, ali još uvek ne znate na koji način da uživate u onome što imate.

Posao: Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, učinite sve što je u Vašoj moći da ostavite dobar utisak.

Zdravlje: Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.

ŠKORPION

Ljubav: Ukoliko Vas muče ljubavne dileme, razmislite šta čini povod za Vašu nesigurnost. Nemojte unapred optuživati svog partnera.

Posao: Sve se nalazi u Vašim rukama, ali pod uslovom da reagujete u najboljem trenutku ili u skladu sa zajedničkim pravilima uspešnog poslovanja.

Zdravlje: Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

STRELAC

Ljubav: Prijaće Vam romantični susret sa jednom bliskom osobom ili neka omiljena zabava u poznatom društvu. Opustite se.

Posao: Nema razloga da trpite neuspeh zbog nečijeg

ponašanja, ali nemojte ni preuveličavati svoje sposobnosti.

Zdravlje: Važno je da pravilno usmerite svoju kreativnu energiju.

JARAC

Ljubav: Potreban Vam je dobar emotivni podsticaj ili osoba koja može da razume Vaše ideje. Ne možete da se zadovoljite sadašnjom pozicijom.

Posao: Previše ste okupirani različitim poslovnim ili društvenim obavezama, a neko drugi dobija šire privilegije.

Zdravlje: Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.

VODOLIJA

Ljubav: Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao: Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

RIBE

Ljubav: Neko Vas iznenada dovodi pred novo emotivo iskušenje. Prepustite se svojim osećanjima, pratite unutrašnji ritam.

Posao: Sve se svodi na princip uzimanja i davanja, ono što dobijate ima veliku cenu ili zahteva izvesno odricanje.

Zdravlje: Relaksacija deluje pozitivno na Vašu psihičku ravnotežu.

Autor: A.A.