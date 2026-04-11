VUK U JAGNJEĆOJ KOŽI: Ova 3 znaka su najveći LICEMERI horoskopa, sa njima nikada ne znate na čemu ste

Dvostruki aršini i promenljivo ponašanje nešto su što se može primetiti kod različitih ljudi.

Dok jedni uvek jasno pokazuju šta misle i osećaju, drugi ponekad govore jedno, a rade drugo. Takvo ponašanje često se opisuje kao licemerje, iako u pozadini neretko stoje nesigurnost, želja za prihvatanjem ili potreba da se izbegnu sukobi.

Astrologija sugeriše da su pripadnici određenih horoskopskih znakova skloniji prilagođavanju svog ponašanja zavisno od situacije i ljudi kojima su okruženi. Iako to ne mora uvek biti loše, ponekad može ostaviti utisak neiskrenosti.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj prilagodljivosti i komunikativnosti. Oni lako menjaju način razmišljanja i ponašanja zavisno od okolnosti, što im pomaže da se snađu u različitim društvenim situacijama.

Ipak, upravo ta sposobnost može ponekad delovati kao nedoslednost. Ljudi oko njih mogu imati utisak da govore ono što žele čuti, umesto da uvek iznose svoje pravo mišljenje.

Vaga

Vage teže miru i harmoniji u odnosima, pa često izbegavaju sukobe. Kako bi održale dobre odnose, ponekad će reći ono što smatraju da je u tom trenutku najbolje za situaciju, čak i ako se to ne poklapa u potpunosti s njihovim stvarnim mišljenjem.

Takav pristup može ostaviti utisak dvosmislenosti ili neiskrenosti, iako je njihova glavna namera izbeći napetosti i zadržati sklad u odnosima.

Ribe

Ribe su vrlo osetljive i intuitivne, ali i sklone prilagođavanju kako bi se uklopile u okolinu. One često osećaju potrebe drugih ljudi i nastoje im se približiti, što ponekad znači da će promeniti svoje ponašanje.

Zbog toga mogu delovati kao da nisu uvek dosledne. Ipak, iza toga se obično krije želja da budu prihvaćene i da izbegnu povrediti druge.

Autor: S.M.