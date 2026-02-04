PRVO GA DRŽALI NA STUBU SRAMA, A SAD GA KUJU U ZVEZDE! Ovako su opozicioni mediji BRUTALNO PLJUVALI rektora Đokića, a danas...

Političko licemerje i dvostruki aršini opozicionih medija ponovo su isplivali na površinu!

Kako se vetar okrene, tako i njihovi „stručnjaci“ i novinari menjaju ploču, a najnoviji dokaz za to je njihov odnos prema rektoru Beogradskog univerziteta, Vladanu Đokiću.

Podsetimo, kada je Đokić 2021. godine prvi put izabran na ovu prestižnu funkciju, opoziciona mašinerija, predvođena televizijom N1, pokrenula je pravu hajku protiv njega. Tada im Đokić nije bio „po meri“, a njihovi sagovornici su se utrkivali ko će ga više ocrniti.

U arhivi su ostale zabeležene reči pokojne profesorke Srbijanke Turajlić, koju su ti isti mediji koristili kao udarnu iglu protiv Đokića:

„Nema šta da se dokazuje, sve što je radio diskvalifikuje ga za bilo kakav posao, a kamoli za rektora Beogradskog univerziteta“, govorila je tada Turajlićeva za N1.

Danas, tri godine kasnije, svedoci smo neverovatnog zaokreta od 180 stepeni! Oni koji su tvrdili da Đokić „nije ni za kakav posao“, sada su mu promenili status – od „nedostojnog rektora“ postao je njihov novi favorit.

Ovaj drastičan primer pokazuje da opozicionim medijima nije bitna stručnost, niti uspeh Beogradskog univerziteta, već isključivo njihova trenutna politička agenda. Kada im neko ne odgovara, drže ga na stubu srama, a kada procene da im je potreban, kuju ga u zvezde.

Autor: Pink.rs