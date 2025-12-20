AKTUELNO

Politika

ŠOLAKOVI LAŽOVI IZMISLILI DEČAKA IZ VALJEVA: Pumpali laži da je umro, a sada ponovo lažu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Stigla je i nova tura laži opozicionih medija.

Ovaj put, N1 pokušava da se opere nekon debakla sa plasiranjem laži da je dečak star 16 godina pretučen od strane policije u Valjevu, nakon čega je, u zavisnosti od toga kog sagovornika imaju, završio u bolnici ili - preminuo.

Problem je samo jedan - do dana današnjeg nije objavljen identitet dečaka, niti su se oglasili njegovi roditelji - zato što se čitav događaj nije desio.

Srećom, internet sve pamti, pa tako i brutalne laži N1 i Nove koje su za cilj imale da vaskrsnu nasilne proteste koji su već tada bili splasli, nakon što je narod većinski shvatio da ga blokaderi vode žednog preko vode.

pročitajte još

GRUHONJIĆ PREKO MILOVIH MEDIJA UDARIO NA ORBANA I VUČIĆA: Smeta mu podrška Srbiji, dok Crnu Goru veliča

Autor: Pink.rs

#Dečak

#Dragan Šolak

#Mediji

#Valjevo

#laži

