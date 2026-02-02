HAOS U OPOZICIJI: Vukadinović udario na Đokića i plenumaše: Dok smo se mi borili, vi ste ČUČALI ISPOD STOLA! (VIDEO)

Sukob unutar opozicionih krugova i blokadera dostiže tačku ključanja! Poznati analitičar i simpatizer blokada Đorđe Vukadinović uputio je brutalne kritike na račun „plenumaša“ i rektora Vladana Đokića, optuživši ih za licemerje i pokušaj preuzimanja zasluga bez stvarne borbe.

Vukadinović nije birao reči, ističući da su se ove „nove snage“ krile dok je trajala višegodišnja borba protiv vlasti.

„Deset-dvanaest godina se neko bori, a onda se pojavi neko ko je do juče čučao ispod stola ili se pravio mrtav i kaže – sklonite se da mi umarširamo“, poručio je ogorčeni Vukadinović.

On je naglasio da čak i simpatizeri takozvane „studentske“ liste osećaju da „tu nešto nije u redu“, nazivajući ovakve poteze nepravdom prema onima koji su godinama na prvoj liniji. Snimak njegovog izlaganja već je postao viralan, a rat među frakcijama blokadera se, po svemu sudeći, tek rasplamsava.

