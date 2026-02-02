AKTUELNO

Politika

HAOS U OPOZICIJI: Vukadinović udario na Đokića i plenumaše: Dok smo se mi borili, vi ste ČUČALI ISPOD STOLA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Sukob unutar opozicionih krugova i blokadera dostiže tačku ključanja! Poznati analitičar i simpatizer blokada Đorđe Vukadinović uputio je brutalne kritike na račun „plenumaša“ i rektora Vladana Đokića, optuživši ih za licemerje i pokušaj preuzimanja zasluga bez stvarne borbe.

Vukadinović nije birao reči, ističući da su se ove „nove snage“ krile dok je trajala višegodišnja borba protiv vlasti.

„Deset-dvanaest godina se neko bori, a onda se pojavi neko ko je do juče čučao ispod stola ili se pravio mrtav i kaže – sklonite se da mi umarširamo“, poručio je ogorčeni Vukadinović.

On je naglasio da čak i simpatizeri takozvane „studentske“ liste osećaju da „tu nešto nije u redu“, nazivajući ovakve poteze nepravdom prema onima koji su godinama na prvoj liniji. Snimak njegovog izlaganja već je postao viralan, a rat među frakcijama blokadera se, po svemu sudeći, tek rasplamsava.

Autor: Pink.rs

#Opozicija

#Vladan Đokić

#blokada

#plenumaši

#protesti

#studentska lista

#sukob u opoziciji

#Đorđe Vukadinović

POVEZANE VESTI

Politika

ĐOKIĆ JE PODVALA KAO ŠTO JE BIO KOŠTUNICA: Mario Spasić bez pardona o rektoru – On želi kolonijalnu upravu i ustaše u Srbiji!

Politika

IDEOLOG REKTORA ĐOKIĆA PONOVO UDARA: Nataša Kandić na televiziji Sarajevo studente iz Republike Srpske nazvala kriminalcima (VIDEO)

Politika

Đorđe Vukadinović sa Draganom Đilasom na kafi: Evo koliko su istraživanja 'analitičara' objektivna i tačna

Politika

TO JE U RAVNI NAJVEĆEG ZLOČINA! Vučević oštro reagovao na postupke Kleutove i Đokića

Politika

Totalni rat među blokaderima! Jedan od najvećih simpatizera blokadera, analiticar Đorđe Vukadinović priznao poraz

Politika

Studenti moraju Đokića da dovedu na vlast! Najveća mrziteljka Srba se oglasila, padaju sve maske!