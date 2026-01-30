TO JE U RAVNI NAJVEĆEG ZLOČINA! Vučević oštro reagovao na postupke Kleutove i Đokića

Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević prokomentarisao, je gostujući na televiziji Euronews, postupke rektora Đokića i profesorke Kleut, karakterišući ih kao skandalozne.

Vučević je naveo da profesorka Kleut ima neke svoje pravne procedure kako može da se štiti, ako misli da su joj povređena prava.

- O njenom izboru su odlučivali profesori Univerziteta u Novom Sadu, a ono što je skandalozno je da su dan-dva nakon toga blokaderi studenti napravili letke sa licima profesora koji su glasali o izboru ili neizboru. Oni vam građani Srbije objavljuju slike onih koji ne glasaju kako oni misle da treba. Pa, to je ljudi bilo 1941. godine. Skandaloznije je da su objavili fotografije dekana i profesora. Samo da nam trake podele, ko će biti u žutoj ili pravoj traci. Rektor Đokić priča da je potrebna obnova školstva u Srbiji, on koji je srozao fakultete i od njih napravio političke baze. Kada mu odgovorite onda ugrožavate autonomiju fakulteta. Oterali su decu po Sloveniji i ostalim državama da studiraju, nećemo se oporaviti od ovoga. To je u ravni najvećeg zločina - rekao je Vučević.

Autor: A.A.