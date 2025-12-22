POLITIČKI MOTIVISAN NAPAD, 50 LJUDI JE NASRNULO! Lider SNS Vučević oštro osudio nasilje u Kosjeriću: Nadam se da će svi biti procesuirani! Ovako je reagovao na dešavanja u Pazaru

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Prvoj televiziji prokomentarisao je napad na sina predsednika Opštine Kosjerić, ali i govorio o tome kako su blokaderi oterali investitore u Albaniju.

Napad na sina predsednika Opštine Kosjerić, Vućević vidi kao i svaki roditelj čije je dete ugroženo.

-Vidim kao svaki roditelj kad mu neko dira dete, vrši nasilje ili drugiima nešto sprečava. Nadam se da će policija i tužilaštvo procesuirati sve. Pedeset ljudi ga je napalo. To je bio politički motivisan napad. Sin predsednika opštine je bio u restoranu, počeli su da se fizički obračunavaju nakon provokacija. Verovatno postoje namere da se obnovi ono što se dešavalo za vreme glasanja letos. Niko nije odgovarao kada su meni napadali porodicu. Žena koja je sudijski saradnik je dolazila ispred moje kuće. Valjda je davala primer. Tužilaštvo kaže da to nije krivično delo. Očigledno je stav da treba da se istrpe takve stvari. Po 4 ili 5 meseci su nam ljude držali u pritvoru za manje prestupe od blokaderskih. Neki su i dalje u pritvoru, sa nanogicama. Oni koji su pozivali na državni udar su pušteni na slobodu. Policija identifikuje osumnjičenog i preda ga Tužilaštvu, a oni odustaju, ili sudije to stave u drugu konotaciju. Vrši nasilje i onda za 24 sata eto ga na ulici. Šalje se poruka mi smo zaštićeni, naši ljudi su u Tužilaštvu. Država će uraditi ono što treba da se uradi. Videćemo gde su nam Ahilove pete i šta treba da vratimo ljudima i državi- rekao je Vučević.

Za dešavanja u Sandžaku, kaže Vučević, imamo narativ devedesetih.

-To su doneli blokaderi, to je politika, tako žele da se domognu vlasti. Blokiraju raskrsnice, to im je uspeh- rekao je Vučević.

Pogubna kampanja se vodila za Generalštab

Blokaderi su Srbiji, kako je napomenuo Vučevič, kao skakavci pojeli 13 meseci života.

-Bavimo se time da li profesori predaju ili su u zborovima, da li studenti uče, imamo li izbore. Upropastili su sve sa dugoročnim posledicama. Oterali su investitore. To je najnegativnija poruka koju šaljete investitorima. Nema osetljivije kategorije od novca, ne ide tamo gde je nesigurno. Pogubna je kampanja za Generalštab koja se vodila. Imali smo interes da dođe ta investicija bliska Trampu. Da budemo u prilici da se predstavimo kao zemlja koja ima potencijal. Nismo uspeli zahvaljujući blokaderima. To su velike patriote koje su poslale Amerikace na albansku obalu. Baner je stajao na zgradi Generalštaba da ne ružimo bulevar. Sada kada je skinut vidi se šta nam je ostalo. Valjda treba da se divimo ruševinama. Valjda nismo ni posle Drugog svetskog rata trebali ništa da obnavljamo. Sećanje je na grobljima i muzejima. Umesto da smo napravili obrt, da oni finansiraju Muzej žrtava agresije, mi smo uspeli da im kažemo idite u Albaniju. Sudstvo je direktno uticalo na to. Podudarnost postoji između odluke Trampovih ljudi da se povukui podizanja optužnice protiv Selakovića. Mi sada imamo situaciju da Tramp bira Albaniju, a oni su direktno radili za Kamalin tim. A sada Trampovi ljudi idu u Albaniju. To su uradili blokaderi zajedno sa nekim evropskim centrima. Ovo je bilo polje gde se sve opipava i uspeli su da nas negativno prikažu. Ne treba odustati, treba tražiti najbolje rešenje. Ići na obnovu tog dela centra. Izgubili smo mnogo na ugledu i političkom terenu. Sve to će se osetiti na primanja građana. Sve to što nam rade prethodnih 13 meseci. Sve je bilo zamrlo, manje smo prihodovali te je manje za raspodelu. Penzije smo srećom, podigli. Videćemo koliko će rasti plate u javnom sektoru. A zamislite kakva bi progresija bila da nije bilo svega ovoga. Međusobno smo uspeli da se svađamo i delimo. Svi koji su učestvovali u tome neka dobro razmisle. Šta su postigle srpske patriote? Oterali nešto što je moglo da pomogne Srbiji da napreduje - naveo je Vučević.

Autor: Dalibor Stankov