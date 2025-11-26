AKTUELNO

DOBRO POZNATI NASILNICI NASTAVLJAJU NASILJE Lider SNS Vučević o haosu ispred Narodne skupštine: Žele da nas vrate u prošlost! Pozivam nadležne organe da reaguju

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je reagovao na nasilje i haos koji blokaderi prave ispred Narodne skupštine.

-Dobro poznati nasilnici koji se kriju iza poslaničkog imuniteta: Dragan Đilas, Aleksandar Jovanović Ćuta, Miroslav Aleksić, Marinika Tepić, Bora Novaković, Zdravko Ponoš, … nastavljaju teror i opet pokušavaju da izazovu haos ispred Narodne skupštine. Umesto da normalno uđu u zgradu skupštine, oni pokušavaju da isceniraju sukob kako bi tobože predstavili da su oni žrtve i da je njima nešto zabranjeno. To je logika tih blokadera kojima je do sada propao svaki pokušaj izazivanja obojene revolucije i rušenja države. I sada imamo još jedan akt nasilja od strane tih opozicionih poslanika koji su u prethodnom periodu organizovali haos u Narodnoj skupštini, divljali i palili dimne bombe, povređivali narodne poslanice SNS-a, tukli novinarke i pokušali da spale institucije. Odavno je jasno da oni ne žele dobro našoj državi i našem narodu, već da im je jedino program da vrate Srbiju u mračnu prošlost u kojoj su oni bili na vlasti, i da nastave da pljačkaju, unižavaju i ponižavaju naš narod i gaze naše nacionalne interese. Pozivam nadležne državne organe da pod hitno reaguju, da se jasno odgovori na ovakve incidente i spreči dalje širenje nasilja - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: S.M.

