FAŠIZAM NA DELU U NOVOM SADU! Vučević oštro osudio divljačko razbijanje prostorija SNS-a POBEDIĆE SRBIJA OVO ZLO (VIDEO)

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je osudio, kako je rekao, divljačko razbijanje prostorija u Novom Sadu.

-Da li su vam ovo mirni građansko-studentski protesti?! Divljačko razbijanje prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na našim stranačkim prostorijama, upali u njih i pokrali sve što su zatekli! Sve to su uživo prenosili na antisrpskim tajkunskim medijima, koji likuju i izveštavaju kako “nema incidenata, samo se demoliraju prostorije SNS”. I koga ćete sad da ubedite da niste divljaci i nasilnici?! Ološi bolesni! Pobediće Srbija ovo zlo!

