'BLOKADERI SU HTELI DA NAS UBIJU, A NE DA ZAPALE PROSTORIJE' Vučević oštro osudio divljanje u Novom Sadu NADAM SE DA ĆE SE POVREĐENI OPORAVITI

Lider naprednjaka i pomoćnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević, gostujući u Novoj jutru kod Jovane Jeremić na TV PINK, rekao je da je situacija u Novom Sadu bila dramatična, ali da je sada dobro.

- Sada je dobra situacija, noć je bila dramatična i napeta. Pokušaću da ne budem suviše subjektivan i emotivan, nadam se da su svi povređeni dobro i da će biti dobro. Prema informacijama koje imam od direktorke Kliničkog centra Vojvodine doktorke Turkulov 65 je povređeno, 7 Kobri je teško povređeno, mnogo devojaka i momaka. Blokaderi su pokušali bukvalno da nas ubiju, a ne da zapale i polome prostorije. Jedan metak je ispalio naš Brka iz Kobri, da nije to uradio nisam siguran da bi preživeli taj napad. Kada je došlo do upotrebe vatre, to se dešavalo sa zadnje strane naših prostorija u Bulevaru osloboženja u Novom Sadu. Prvo su napali prostorije u Stražilovskoj. To su bile horde naoružane motkama, cigla,a, topovskim udarima, bakljama. Posle su se pregrupisali, naoružali su se i krenuli na prostorije na Bulevaru, gde sam bio i ja i moj Mihailo, kao i Ministarka Mesarović. Na tri ćetiri metra sam bio udaljen od zadnjeg ulaza, iz tri pravca su napali pripadnike Kobri. Gađali su ih sa više desetina baklji, kamenovali, tada je Brka izvadio pištolj i ispalio metak kao hitac upozorenja. Htelli su da nas zapale, da probiju zadnja vrata. Sedmorica Kobri je teško povređeno - rekao je Vučević.

Autor: A.A.