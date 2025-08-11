DA SAM BIO NA LIMANU, JA BIH SE JAVNO POKAZAO Lider SNS Vučević o gorućim temama: Poput bika kada vidi crvenu maramu, blokaderi ne mogu da se suzdrže! A ovo je rekao o ministru Glišiću

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je za Televiziju Prva da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić dobro i da očekuje da će se vrlo brzo oporaviti. Vučević je govorio i o svim gorućim temama.

-Bogu hvala zahvaljujući lekarima, Darko je dobro. Verujem da će vrlo brzo biti s nama. Da ne ureknem, ide to sve u dobrom smeru. Operacija je uspela, on je bio očuvanog zdravlja, da može da izdrži takav šok i operaciju. Darko je juče ustao da me isprati. Želim mu sve najbolje i njegovoj porodici - rekao je Vučević gostujući na Televiziji Prva.

Vučević je istakao da bi se da je bio juče na Limanu u Novom sadu svakako to znalo, odnosno, da bi se pojavio među građanima.

-Da sam bio na Limanu ja bih se javno pokazao. Pitanje oko crkve je drugačijeg karaktera, ali povezano sa ovim temama. Poput bika kada vidi crvenu maramu, blokaderi ne mogu da se suzdrže. Oni moraju da potiru sve što se dešava sa našom državom. Crkva nije u vezi sa verskim fanatizmom, ideja je bila da konačno ispravimo istorijsku nepravdu. Najveće stradanje Novosađana u Drugom svetskom ratu, kada je u raciji 1942. Godine 3.000 Srba, Jevraja i Roma, na Štrandu su bacani u Dunav. Ova lokacija na Limanu 1 je najbliža stradanju Novosađana u Drugom svetskom ratu. To bi bilo odavanje pošte žrtvama fašizma i nacizma. Oni koji tobože pričaju da su antifašisti, oni se protive da se obeleži mesto stradanja. Njima je to simbol koji je skopčan sa srpstvom, ta grupa blokadera je antihrišćanski nastrojena. Zato možete da vidite da se fanatično bore protiv toga. Oni će vam reći da hoće cveće, a suština je da ne podnose ništa što je u vezi sa Srbijom. Najveći problem je trenutno u Vojvodini. Sve se svodi na to da Vojvodina bude sledeće polje uništavanja Srbije. Oni su u borbi protiv SNS i Vučića, njima je problema Vučić. Njihovi ideolozi su Dinko Gruhonjić, Bojan Pajtić, i ove izvršioce koji to sprovode na terenu. Ta politička borba za sever Srbije biće izazovna, zahtevaće više razgovora sa građanima. I kada pokažete političku odgovornost, njih to ne zadovoljava, jer to nije njihov cilj. Njihov cilj je da Vojvodinu dovedu na put ka nezavisnosti. Niti smo priterani u ćošak, pričam šta se dešava u tom gradu gde živim 51 godinu. Reći će vam da imamo drugačije dijalekte, pa će naći nekog raspopa koji će reći da je Karlovačka mitropolija ustvari autokefalna crkva.

Vučević je naveo da blokaderi ne mogu da sakriju mržnju prema srpskoj zastavi.

-To nisu simboli SNS, to je srpska zastava. Kako nisu druge grafite na Limanu uništili? Šta su sve ostale zgrade uredne? Vratili smo zastave i koliko god je puta uništavate mi ćemo je vratiti. Branićemo naše stranačke prostorije. Dirate li jedno naše dete, dirali ste nam svima decu. Dosta više tog njihovog terora. Po koji put su napravili to? Onda će reći da je to umetnička sloboda. Ko zna koja je to po redu aluzija. To je sejanje mržnje, laži i obmana. Ovde je suština da oni uništavaju simbole države, da njima smeta da se obeleži mesto stradanja u Drugom svetskom ratu. Ja nestrpljenjem čekam skup u Novom Sadu, verujem da ćemo u septembru imati veliki skup. Pravili smo ga i kad smo bili opozicija. Nećemo više da dozvolimo da naše ljude maltretirate, da nam razbijate prostorije. Da ne kažem što idu na stanove, prizivajući nesreću - naveo je Vučević na Prva tv.

Predsednik Vučić se, kako je rekao Vučević, uključio na sednicu odbora u Novom Sadu.

-Naša ideja je da izbori budu krajem 2026. godine, ali o tome odlučuje nadležni. Sigurno je da je blokaderska lista u prednosti. Oni će svakako biti u prednosti. Bio Đilas na listi ili ne, oni će de fakto biti tu, jer moraju da koriste njegove alate. Oni su svi jedan korpus. De fakto su ista politika i nemoguće ih je razdvojiti. Svi su isti. Isto vam je kada govorite o Gruhonjiću i Lomparu. To bi im bila politika sutra, ulizička, da ćutimo i da se izvinjavamo, da ne smemo da žalimo svoje žrtve. Zaboravite na rast plata i penzija, na sve investicije. SNS će biti spreman za izbore, razumem da su favoriti, ali pustite i nas da se takmičimo - jasan je Vučević.



Vučević je izjavio i da je bio srećan što je predsednik Vučić pominjao, kako je vodeći Vladu razumeo razmeru kako se formiraju cene i kako se najčešće definišu na štetu kupaca.

-Posle odluke da mladi ljudi imaju najbolju kreditnu šemu za kupovinu stana, posle odluke za Alimentacioni fond, ovo je treća mera koja zaorkužuje paket solidarnosti prema svim građanima. A to je da trgovci imaju pravo na profit, ali ne na ekstra profit. Oni tu cenu formiraju potpuno suprotno od onoga kako prikazuju. Oni imaju i tzv. vanfakturne rabove, a to je da veliki lanci proizvođači kažu da ako hoće da budu na lecima moraju da dobiju popust još 10 posto. A naravno da mali proizvođači, moraju da ih finansiraju i da ih čekaju 180 dana da bi im bilo plaćeno ono što je veliki trgovinski lanac kupio. Ovo nije borba protiv velikih trgovinskih lanaca. Predsednik Vučić je rekao za cene jogurta i koliko proizvođač zaradi. Ljudi će više kupovati, biće veći promet. Jedan domaći market koji ima niže cene ima više ljudi koji kupuju. Veliki je tu otpor, neće biti lako predsedniku da to sprovede. Što se tiče SNS samo da predsednik gura to i da vodi računa o građanima - rekao je Vučević.

Autor: S.M.