NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU DARKA GLIŠIĆA! Miloš Vučević otkrio kako se ministar oseća nakon MOŽDANOG UDARA: Verujem da će brzo biti među nama

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je 5. avgusta doživeo moždani udar, dobro i da očekuje da se vrlo brzo oporavi.

"Bogu hvala i zahvaljujući doktorima, Darko je dobro u odnosu na ono što je prošao i sa čim se suočio. Verujem da će brzo biti među nama, prijatno sam iznenađen koliko se brzo oporavlja i ide to u dobrom smeru - rekao je Vučevic gostujući na TV Prva.

Vučević je dodao da je Darko Glišić bio očuvanog zdravlja i da su njegovi vitalni organi bili u dobroj kondiciji.

- Očekujem da vrlo brzo bude među nama. On je juče ustao da me isprati - naveo je Vučević, koji je juče posetio Glišića u Kliničkom centru Srbije.

Simtomi koji ukazuju na moždani udar

Svake godine 28.000 ljudi u Srbiji dobije šlog, koji je još uvek vodeći uzrok smrtnosti i kod muškaraca i kod žena, a jedan od razloga visoke smrtnosti je nedovoljno znanje o simptomima moždanog udara i hitnosti reagovanja. Razlozi kašnjenja su mnogi, ali najčešći su neprepoznavanje simptoma, produžen transport, neodlučnost neurologa, otpor prema invazivnim procedurama i nedostupnost svih članova tima za endovaskularne procedure.

- Ukoliko vam se iznenada iskrivi lice, imate problem s govorom, trnu vam ruka ili noga, a vid vam je zamućen, odmah pozovite Hitnu pomoć ili otiđite do najbliže zdravstvene ustanove jer ovi simptomi ukazuju na moždani udar.

Simptomi upozorenja na moždani udar

Simptomi mogu da budu i:

- utrnulost tela, naročito jedne strane

- konfuzija, teškoće u razumevanju

- vrtoglavica

- loša koordinacija

- problemi sa hodanjem

- jak, iznenadan bol u glavi bez razloga

- gubitak čula (miris, ukus)

- ukočen vrat

- promene ličnosti

- napadi (grčevi)

- gubitak pamćenja

- nesvestica

Autor: Iva Besarabić