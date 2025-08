'UZDAMO SE U NAŠE LEKARE, VERUJEMO U DARKOVU FIZIČKU KONDICIJU I BOGA' Vučević o stanju ministra Glišića: Verujemo da će pobediti!

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je u gostovanju za Informer da se ministar Darko Glišić i dalje nalazi na operaciji i da se uzda u njegov oporavak i povratak porodici.

-Ono što ja mogu da kažem, što mi je poznato, da operacija i dalje traje. Verujemo da je on snažan, da je njegovo srce snažno, da može da izdrži ovaj zahvat. Verujemo u struku lekara, da dobije najbolju moguću negu. Uzdamo se i mi koji verujermo u Boga, da će se bezo oporaviti. Čuo sam se i sa predsenikom države, koji je bio u Urgentnom centru. Mi smo počeli dan redovno, igrom slučaja sam gledao Darka u tom gostovanju. Da li je Darko ranije imao problema ne znam. Ja ga znam kao disciplinovanog čoveka, ne konzumira alkohol i duvan. Neke stvari je možda emotivnije doživljavao. On je naš brat, drug. On i Aleksandar imaju bratski odnos. Uzdamo se u naše lekare, verujemo u Darkovu fizičku kondiciju i verujem i u pomoć Boga i dobre energije da će Darko da pobedi- naglasio je za Informer Vučević.