'DOBRA STVAR JE DA IMAMO DOGOVOR S TRAMPOM' Lider SNS Vučević o napadima blokadera: Neverovatna je njihova potreba da nam pokvare šansu s Vašingtonom - Ovo su prave informacije o Generalštabu!

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na televiziji Pink.

- Mislim da imate političku zloupotrebu teme koja treba da je u korist Srbije. Zamislite da gradovi u Srbiji nisu obnavljani posle Drugog svetskog rata, da bi to bio simbol stradanja. Koliko je to licemerje. Tada smo slavili kada smo obnavljali gradove nakon teškog perioda. Danas ruševina treba da bude simbol pobede.Trude se da pokvare šansu da Srbija ima bolje odnose sa američkom administracijom. Dobra je stvar da imamo dogovor sa Trampom. Dobar je znak da se približavamo po ekonomskim pitanjima. To nije prodaja i kolonizacija. Kao što su za tepsiju ribe prodali Maršalat. Oni su procenili da NIS daju ispod cene. Isti ti danas osporavaju nešto što nema takvu konotaciju. Kvare naš ekonomski dogovor koji treba da otvori političku perspektivu. Dobar je znak što možemo da pričamo sa Trampovom administracijom. U 19 i 20 veku je bilo koncesija sa velikim državama, to je deo umrežavanja i saradnje. Ta potreba blokadera da pokvare svaku šansu da zastupamo interese naše u Vašingtonu je neverovatna. Vređaju ljude koji će da kažu o nama dobro ili loše Albanci se dotle bave albanskom promocijom. Isti oni koji misle da ne treba da se rešei pitanje Generalštaba szu uništili srpsku vojsku, da je nepotrebna i trošak. Nadam se da ćemo napraviti bolje odnose sa Trampovom Adrministracijom. Moramo da pribvlačimo investicije i da imamo političke pozicije gde se donose kljućšne odluke. Tako stvari zaista jesu. Narod ženj to razumeti. Sve je javvno i transparentno. Prvi put imaćemo nacionalni kopleks posvećen žrtvama NAto agresije. Na stotine i hiljde fabrika su uništili. Oni polaze od sebe, kako bi oni to dilovali. Oni da dožu na vlast dali bi besplatno, samo da se dodvore. Moramo da iskoristimo Trampov mandat jer on je ćovek koji je rešio da donosi velike geopolitičke odluke.

Autor: A.A.