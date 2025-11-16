AKTUELNO

Miloš Vučević: Generalštab je pokazatelj da imamo političku zloupotrebu teme koja bi trebala da bude na korist Srbije!

Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, govorio je o aktuelnim temama za Srbiju.

Vučević je, komentarišući dešavanja oko Generalštaba, rekao da imamo političku zloupotrebu teme koja bi trebala da bude na korist Srbije. Dodaje da možemo samo da zamislimo kako bi sve izgledalo da je neko rekao da se ništa ne obnavlja posle Drugog svetskog rata.

- Da smo tada konzervirali i rekli da Beograd ne sme da se razvija. Pogledajte koliko je to licemerje, tada smo slavili kada smo obnavljali posle napada i rušenja i pokazivali da možemo da obnavljamo i pokazujemo svoju snagu, a danas neko želi da ruševine pokazujemo kao simbol pobede - rekao je Vučević.

Kako kaže, neki se uporno trude da Srbija ima bolje odnose sa novom administracijom u Vašingtonu.

- Dobra je stvar da imamo dogovor sa Trampom po svim pitanjima gde možemo da imamo državni interes, kao i da on vidi Beograd kao mesto za investicije - rekao je Vučević.

Kako kaže, potreba blokadera da pokvare svaku šansu da nemamo priliku da zastupamo srpski interes u Vašingtonu je neverovatna, a uvijeno u priču kako će oni da spreče nekakvu korupciju.

- Po prvi put ćemo dobiti kompleks posvećen žrtvama NATO agresije - rekao je Vučević i dodaje da nam onda kažu da je ovo prodaja nacionalnih interesa.

Dodaje da Srbija treba da iskoristi ovaj Trampov mandat, kako kaže, samo da ne bude da opet budemo predmet odlučivanja a da ne budemo prisutni tamo gde se o nama odlučuje.

- Kada je situacija o NiS-u u pitanju, rekao je da tu ništa ne zavisi od nas. Niti smo mi otvorili rat u Ukrajini, niti možemo da ih rešimo, niti smo prisutni na razgovorima, niti utičemo na ekonomiju u svetu, mi samo na žalost, trpimo posledice globalnog nadmudrivanja i globalnog sukoba - rekao je Vučević.

