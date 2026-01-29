PREDSEDNIK VUČIĆ IMA NAJVEĆI LEGITIMITET, GRAĐANI SU GA DIREKTNO IZABRALI: Lider SNS Vučević o sednici Vlade i kritikama ministara: Svi su razumeli, treba da se probude

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Euronews televiziji da veruje da će ono što je predsednik republike rekao ministrima na sednici Vlade biti plodonosno.

-Predsednike Republike je neko ko je direktno biran od strane građana. Sa njegovim imenom i prezimenom naša lista je dobila najveći broj mandata koji je glasao za izbor ove Vlade. Njegov legitimitet je tu nesporan. On je i nosilac političke priče koji je pobedio na izborima i koji je birao Vladu. Važno je da postavimo ulogu, da on nije neki strogi učitelj. Rekao bih da je delovao zabrinuto. Bilo je ovakvih sednica, ali ne potpuno javno. Svi su razumeli da se ljudi probude. Mi smo u izazovnoj situaciji zbog čitave geopolitičke podele. Verovatno nismo svesni šta se sve dešava u svetu, a plus smo imali 12 ili 13 meseci spoticanja unutra i bavljenja nekim drugim stvarima, a ne ključnim stvarima. Verujem da je to što je rekao ministrima biti plodonosno i da će se neke stvari popravljati. Rad izvršne vlasti je javan, mi smo javne ličnosti - naveo je Vučević o nedavno održanoj sednici Vlade i svim što je predsednik republike rekao ministrima.

Ministri moraju da budu odgovorni

Vučević je istakao kako nije primetio da Vlada nema jedinstven stav po nekom pitanju.

-Nekad dođe do zamora materijala, nekada nisu ministri sigurni kako da nešto definišu politički. Predsednik je i kritikovao i motivisao. Najčešće sam imao razgovore mimo kamera sa predsednikom. Najteža je pozicija premijera. On treba da bude dirigent ili kapiten tima. Važno je reći, Vlada je političko telo, ne može da se svede na kružok ljudi. Oni moraju da budu i politički pismeni i da upravljaju resorima i da budu odgovorni. Mislim da je kod predsednika kulminiralo sa nestankom struje u Zapadnoj Srbiji. Možda nije samo nadležnost ministarke Mesarović. Možda treba cela Vlada da ode tamo, da bude sa narodom, da izađu pred javnost. Meni je bilo neprijatno da gradonačelnica Loznice i ministarka Adrijana izađu pred građane, a da sve bude po zlu sve se dešava za vreme Badnjeg dana, Božića - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić