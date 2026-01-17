UBISTO IVANOVIĆA JE ISKORIŠĆENO ZA NAPAD NA VUČIĆA I SRBE NA KiM: Vučević jasan: Identična priča Kurtija i blokadera o Srpskoj listi!

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da je Oliver Ivanović žrtva političkog nasilja Albanaca na Kosovu i Metohiji.

-Oliver Ivanović je žrtva političkog nasilja Albanaca sa Kosovu i Metohiji. Činjenica da do danas nije sprovedena kompletna istraga pokazuje da Priština ne želi da se otkrije šta se desilo. To ubistvo je iskorišćeno za napad na Vučića, Srbe na KiM. Imate identičnu priču između onog što Kurti govori i blokaderi o Srpskoj listi. Da je to kriminalna organizacija. Prave lažne srpske političke organizacije, kao što je izdajnik Rašić. Zato je i vršena ta stigmatizacija i konstantan napad na Srpsku listu. Svi su dobrodošli u Srbiju, malo smo iznenađeni kako su zakazali tu posetu, odnosno obavestili našu državu. Postoje neka pravila kako se dogovaraju termini posete. Verovatno će to biti iskorišćeno za neku izjavu protiv vlasti i države. Da podsetimo, gospodin Picula je bio u maskirnoj uniformi sa kalašnjikovim u Oluji. Dolazi čovek koji nam je proterao deo naroda sa vekovnih ognjišta, a sad će držati predavanja. Ništa ne zameram Hrvatskoj, ona radi svoju političku agendu. Imam veći problem sa našim ljudima koji se dodvoravaju onima koji nam ne žele najbolje - jasan je Vučević.

Hrvatska sebe vidi kao dominantnu državu

Vučević je prokomentarisao i mešanje Hrvatske u događaje u Srbiji.

-Što se tiče napada na SPC, to je višekovni napad. Ono što ste videli u NDH, danas imate u Hrvatskoj, pokušavaju da izmisle neku Hrvatsku pravoslavnu crkvu. To vidim i u BiH. Na Kosovu će biti pokušaji da kažu da Arhangeli, Banjska, nisu srpski pravoslavni manastiri i da su to albanski spomenici. Neverovatno je da nema reakcije ni iz našeg društva. U tome učestvuju i neke strukture iz pravoslavne zajednice, ne srpske, nego globalno. Što se tiče mešanja Hrvatske, oni sebe vide kao dominantnu državu, da oni treba da se pitaju ko, kako i koliko brzo može da napreduje u ulasku u EU. A prave vojni savez. Pogledajte jednu drugu republiku s prostora bivše Jugoslavije koja ne sme ništa da kaže, jer se plaše da joj blokirati evropski put. Neverovatno je da su se neke države toliko uplašile od komšija. Ponosan sam što Srbija uzdignute glave i pružene ruke želi sa svima da sarađuje, ali neda svoj suverenitet. Kada imamo mir, mi razvijamo Srbiju - naveo je Vučević.



Autor: Jovana Nerić