POŠTO NE MOGU DA POBEDE NA IZBORIMA, IGRAJU SE ŽIVOTIMA TUĐE DECE I GRAĐANIMA: Vučevićeva poruka Tadiću koja truje je brutalna! Odgovorio je i Mili Pajić

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da je 1. novembar svako obeležio onako kako je mislio da je najprikladnije.

- Godinu dana iza nas od užasne tragedije, 16 porodica koje su zavijene u crno. Voleo bih da kao građani ove države pokažemo poštovanje prema porodicama. Život mora da ide dalje. Prvi novembar ove godine je prošao mirno, svako je odao počast kako je mislio da je najprikladnije. Svako je radio onako kako je smatrao da je najbolje. Dobro je da nije bilo nikakvih stvari koje su najavljivane, pre svega mislim na Bačulova. Da je do toga došlo pitanje je da li bismo mi danas imali državu. Sve bi otišlo dovraga, nezaustavljivo. Taj voz bi nas odveo u pakao. Hvala Bogu da je država radila i suštinski spasila život Bačulovu. On bira lokal gde će to da konzumira, preko puta KC Vojvodine. Kada bi se takva vest plasirala kreće haos, trebale bi nam godine i godine da dokažemo šta se i kako se desilo. Siguran sam da to nije sam mogao da smisli. Mislim da je svima sve jasno. Gospodin Bačulov to nije u stanju sam da smili, ali je umislio da je glavni revolucionar. Oni njega ubeđuju da je on taj koji treba da povuče. On je sportista, humanista, a sve je prenaduvano i iscenirano -rekao je Vučević.

Miloš Vučević na Pink televiziji govorio je o izmišljotinama blokadera o isključenju vode u Novom Sadu.

-Zašto bi neko isključio vodu građanima bilo kog dana, a posebno 1. novembra? Nego se oni kreću u granicama sopstvene pokvarenosti, pa počinju od svojih navika. Desila se havarija. Ja uvek ostanem šokiran kako se to desi u tim okolnostima. Struja je nestala na dva, tri minuta u fabrici vode, a to znači da treba 4, 5 sati da vratite pritiska. Gradonačelnik Mićin je brzo reagovao i vraćen je sistem. Bila je druga havarija, na drugom mestu je pukla cev. Možda je to bila opomena, da prestane ludovanje. Još jedan apel da Uglješa ne ugrožava život. Ja ću posetiti Uglješu - rekao je Vučević.

-Neće se ti momci i devojke pomeriti iz Pionirskog parka zbog blokadera. To su hrabri i odvažni ljudi. Ono što je skandalozno je da neko opravdava napadača, a ne da brani žrtvu. Nije samo srpska pojava, kod nas je ekstremni oblik, jer smo mi očigledno ogledno polje. Ali, predsednik je dobro vukao poteze i znao kako da sačuva državu i sve građane. Čuvajući državu čuvao je i blokadere. U državi Srbiji videli ste trpeljivost. Boris Tadić je bio predsednik države osam godina. On navija da se država raspadne. Ti si trebao da budeš neko ko je faktor stabilnosti. Tvoja odgovornost je velika. Neverovatno da neko ko je bio predsednik Srbije izgovara ovakve stvari. On takve stvari izgovara iz salonskog stana ili možda iz inostarnstva, a tuđu decu stavlja. Možete misliti sreću u regionu kada vide ovakve stvari. I sve ide iz njihove političke impotentnosti. Pošto ne mogu da pobede na izborima igraju se životima tuđe dece i građanima. Nego da nam Mila Pajić ili Hrvatska odgovori, pošto su u Šengen zoni, kako je moguće da toliko dugo boravi u Hrvatskoj? Pošto đaci i radnici iz dva sela, Vizić i Raštin, moraju da prolaze kroz Ilok, a meri im se svaki ulazak u Ilok kao ulazak u Šengen. Imamo problem kako će da idu u školu. A kako tu decu ne oslobode prolaska kroz malogranični potez, a Mila Pajić i begunci mogu da budu osam meseci? Imamo problem i sa vozačima autobusa. Ona može da bude u Hrvatskoj. Ona brine o Srbiji. Nemoj da brineš o Srbiji, da si ti brinula o Srbiji, Srbije ne bi bilo - rekao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić