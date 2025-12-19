AKTUELNO

BLOKADERI ĆE JOŠ VIŠE DA POTISKUJU OPOZICIJU, BIĆE EKSPLOZIJE NA TOJ LISTI! Lider SNS Vučević: Jedva čekam da vidim, a videće i građani ko tera Ruse i Amerikance

Izvor: Pink.rs/Dnevnik.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Televiziji Pinka da će blokaderi 28. decembra skupljati sigurne glasove za neku svoju listu za izbore koji će biti naredne godine.

- Skupljaće sigurne glasove za izbore. Praviće svoju listu. Blokaderi će da gledaju još više da potiskuju opoziciju. Unutrašnje naguravanje sledi. Za mene su svi oni isti. Kod njih postoje tenzije, biće eksplozije kad se predstavi ta listi. Kada neki vide da neće biti na listi nastaće međusobnbni sukobi i rasprave. Jedva čekam da predstave listu. Da vide građani Srbije ko to tera Ruse i Amerikance. Da vide da nam nije bitna Srbija, da sve zatvorimo, da ruševine simbolišu uspeh. Fabrike su zatvorili, rekli da je vojska trošak, ne treba nam ni policija,. Jedva čekam da vidim kapitene te liste to će biti spektakularan momenat - rekao je Vučević gostujući na Pink televiziji.

Foto: TV Pink Printscreen

Vučević je istakao da je Srbija praktično ušla u izbornu godinu.


-Da li će biti izbori na leto ili kasnu jesen i zimu, videćemo. Čekaju nas izbori u deset lokalnih samouprava u prvih četiri meseca. Težak je posao pred nama. Svako će da se zapita za šta glasa. Za investicije ili teranje investitora, da deca uče ili beže iz škola, da studenti nešto nauče ili da kažemo ne vi se igrajte, a sutra šta ćete nema veze. Slovenija nam uzima sve više studenata. To je izgleda uspeh blokadera. To je njihova politika - rekao je Vučević.

Autor: S.M.

