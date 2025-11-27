LICE MRŽNJE, BAŠ TA EKSTREMNA POLITIČKA ORGANIZACIJA JE PRIZIVALA VOJNI PUČ Lider SNS Vučević: Šatori im nisu smetali da uđu u Skupštinu! Tako bi oni vodili državu

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući u Novom utru na televiziji Pink se osvrnuo na novo nasilje blokadera i članova opozicije.

- Meni je delovalo kao grupa huligana, posebno sklonih ka nasilju. Nadam se da će Marija Bojović biti dobro, ima povrede na vratu, trenutno je hospitalizovana. Retko ekstremna politička organizacija koja se predstavlja kao liberalna. Baš ta sekcija blokadera je prizivala vojni puč. Pokazali su lice da napaju žene, udaraju žene i neverovatna potreba da nakon bacanja topovskog udara, biber sprej na trudnicu, opet imamo da je junak iz Pokreta slobodnih građana udario ženu. Ono što je važno reći, ti šatori nisu smetali nikome da uđu u Skupštinu. Pod dva, imate na 50 ili 100 metara druge šatore i ti vam ne smetaju i ne ruže Beograd. Samo ovaj gde su Ćacad mora da bude srušeno, spaljeno i uništeno. To najbolje pokazuej na šta bi ličila Srbija kada bi došli na vlast. Srbija nasilja, nasilja nad ženama. Kao horda su napali prazan šator. Ne mogu da izdrže više da ne pokažu lice mržnje. Marinika Tepić je toliko puta rekla ko će da ide u zatvor, da je to izlizano. Sećate se njenih blamova, od Jovanjice do Morovića, Telekoma. Opet sve nas treba da uhapse. Pošto nema ništa pametno da kaže, mora da kaže ko će biti osuđen. Ona je zvučnik Đilasa. Onaj advokat iz Ponoševe stranke što nosi klješta. Ti treba da držiš ustav i zakone, a ne da guraš policajca. Zamislite da je to uradio u Americi, Nemačkoj. Zamislite da neko to uradi u Vašingtonu - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić