ĐOKIĆ JE PODVALA KAO ŠTO JE BIO KOŠTUNICA: Mario Spasić bez pardona o rektoru – On želi kolonijalnu upravu i ustaše u Srbiji!

Generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, Mario Spasić, uputio je oštre kritike na račun rektora Univerziteta u Beogradu, Vladana Đokića.

Spasić je povukao direktnu paralelu između Đokića i Vojislava Koštunice, nazivajući ih "podvalama inostranih centara moći".

"Uništavanje suvereniteta i prizivanje protektorata"

Spasić tvrdi da je uloga rektora Đokića, kao jednog od nosilaca blokaderskog pokreta, zapravo usmerena protiv interesa Srbije.

Kolonijalna uprava: "Đokić i ne krije da priziva protektorat, gde bi narodni predstavnici morali da slušaju visoke predstavnike koje vode ustaše poput Picule", naveo je Spasić.

Zapadne ambasade: Prema njegovim rečima, cilj je da se dnevni red Vlade Srbije ponovo kroji u stranim ambasadama.

"Pustili bi nekog novog Kurtija"

Povlačeći paralelu sa 2000. godinom, Spasić je podsetio na oslobađanje Aljbina Kurtija iz srpskog zatvora.

"Cilj obojice jeste da se na slobodu pusti neki novi Kurti, baš kao što je Koštunica amnestirao Kurtija", poručio je sekretar Transparentnosti.

Napad na autonomiju Univerziteta

Spasić nije štedeo reči ni kada je u pitanju Đokićevo vođenje Univerziteta u Beogradu, optužujući ga da je "pucao u noge" i studentima i profesorima. "Zlo koje je četiri puta funkcioner Srbije, a mrzi Srbiju. To zlo nikada neće dobiti šansu da vodi državu", zaključio je Spasić u svom obraćanju medijima.

Autor: Dalibor Stankov