Brnabićeva razvalila rektora Đokića: Hoće u politiku, a Univerzitet pretvorio u blokaderski štab (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnbabić oglasila se na društvenoj mreži "Iks", povodom pisanja Šolakovih medija o blokaderskom rektoru Vladanu Đokiću.

- Šolakovi mediji potvrdili su ono što svi znamo već duže od godinu dana. Vladan Đokić ima ambicije da postane predsednik Srbije ili predsednik Vlade Srbije. Moguće da ima ambicije i da postane košarkaški trener deci, pošto ne znamo na koju i kakvu crtu izlazi Vučiću, ali to je malo verovatno, jer kažu da ga zanima politika, a obrazovanje mladih ga, više nego očigledno, u principu uopšte ne zanima. I sada kada je to tako i javno objavljeno od strane tajkunsko-blokaderskih medija, kada će rektor Đokić podneti ostavku na svoju rektorsku funkciju? - kazala je Brnabićeva i dodala:

- Pod jedan, ne ide da više zloupotrebljava državni univerzitet, koji plaćaju svi građani Srbije, a zarad svojih političkih ambicija. Pod dva, u svoju kancelariju nije ušao oko godinu dana, tako da je od svog posla svakako davno odustao. Niko u Srbiji više ne zna ni da li postoji Rektorat Univerziteta u Beogradu, a ni za šta se tačno koristi kapetan Mišino zdanje – hostel, disko, stan na dan, izborni štab, blokaderski gradski odbor, možda call centar blokaderske liste?!?

Zadužbina koju je univerzitetu ostavio veliki srpski rodoljub i dobrotvor kapetan Miša Anastasijević danas je pretvorena u skvot – u ono u šta bi Gruhonjić pretvarao srpske crkve.

- Da li će je narod ove zemlje konačno dobiti nazad? Konačno, zamišljam kako bi izgledalo to Predsedništvo ili ta Vlada da je vodi Vladan Đokić – pa to bi mogao da zauzme, kao i Rektorat, ko kako hoće. Dođe 10 ljudi, isteraju Đokića, ovaj podvije rep i više se nikada ne vrati. Samo objavi – Predsedništvo/Vlada je blokirana, zanima me druga karijera! A ti, Srbijo, vidi šta ćeš! E, zato Srbija neće takve kao što je Đokić, nikada nije htela - zaključila je Ana Brnabić.

Autor: D.Bošković