'NASILJE JE JEDINA POLITIKA CELOKUPNE ĐILASOVE OPOZICIJE' Brnabić: Studente u blokadi su tako epohalno i maestralno iskoristili i zloupotrebili

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks.

- Kaže Đilas: „Vučiću, ne izazivaj haos i ne šalji kriminalce da izazovu incidente“. To kaže čovek koji je pre nekoliko dana javno izrekao da će onaj ko ubije @avucic učiniti uslugu Srbiji. Pre samo 7 dana, njegovi poslanici (izabrani, kakve li ironije, na listi „Srbija protiv nasilja“) su u Narodnoj skupštini bacali dimne bombe i suzavac, aktivirali PP aparat, gađali narodne poslanike svim i svačim – od jaja do flaša. Time su direktno ugrozili život tri narodne poslanice i jedne nerođene bebe. Samo dan kasnije, ispred Skupštine grada Beograda, isti ti su ponovo inicirali brutalno nasilje. Napali su gradske odbornike, obezbeđenje, pripadnike MUP-a, pa čak i novinarku. U Skupštinu grada su pokušali da unesu noževe i elektrošokere. Nakon toga su krenuli da fizički ugrožavaju studente koji žele da uče, a koji su se smestili u Pionirskom parku, upravo da nikome ne bi smetali i nikoga, ni na koji način, maltretirali ili ugrožavali, ali da bi bili vidljivi, zahtevajući pravo na obrazovanja koje im je Ustavom garantovano. Đilasovci i njihovi mediji ne prestaju da ih vređaju i ponižavaju, a kulminiralo je (sasvim očekivano) time što je jedan psihopata javno izašao sa pretnjom da u subotu ne dolazi da ih bije, već da ih ubije. Pre toga smo čuli da će nas juriti, da ćemo plivati, da će nas jahati, nabijati na kolac.... I nakon svega toga, Đilas za nasilje okrivljuje Aleksandra Vučića?!? - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

- Ne, nasilje je jedina politika celokupne Đilasove opozicije – od Lazovića, preko Miloša Jovanovića, do Milivojevića i Save Manojlovića. A studente u blokadi su tako epohalno i maestralno iskoristili i zloupotrebili – doveli su ih tačno tamo gde su želeli, na način kako su želeli. Studenti blokaderi će im dovesti hiljade i hiljade ljudi ispred Narodne skupštine na dan koji su Đilasovi mediji sami najavili kao „Dan D“. I džaba studentima blokaderima stotine objava da to nije „Dan D“. Đilas, njegova opozicija i njegovi ”uticajni tviteraši” su rekli da jeste i iskoristili svoje medije da „pumpaju“ Dan D. Džaba studentima blokaderima i to što kažu da žele mir i ne žele nasilje. Ja u to verujem, ali da li misle da Đilasa, Jovanovića, Lazovića i ostale – a videli ste ih u Narodnoj skupštini koliko su nenasilni – zanima šta žele studenti u blokadi? - dodala je Brnabić.

- Dovešće im ljude, a onda opozicija preuzima. Jer to je njihov „Dan D“- zaključila je Ana Brnabić.

Autor: Jovana Nerić