LUČIĆ: 2021. godine su opozicioni mediji angažovali britansku lobističku firmu koja je trebala da sabotira rad 'Telekoma' a da mene stavi na CRNU LISTU Amerike

Lučić je, govoreći za TV Pink razobličio sve laži opozicionih medija, koji ga, kako je naveo, u poslednjih sedam dana orkestrirano napadaju. Kako kaže, ne samo da napadaju Telekom, već u svoje beskrupulozne laži uvlače njega, ali i njegovu porodicu.

Direktor "Telekom Srbije" Vladimir Lučić kaže za Pink da je čak sedam godina aktivna kampanja opozicionih medija protiv ''Telekoma'', ali i njega lično. Kako kaže, napadi su u poslednjih sedam dana posebno intezivirana kampanja.

- Njima niko nema pravo da odgovori da mišljenje, da kaže šta se dešava u njihovoj kompaniji... To sve traje od 2018. godine, a 2021. godine su oni otišli korak dalje, kada je uzeta Premier liga, oni su angažovali britansku lobističku firmu ''Hajger'', sa ciljem da se bore protiv ''Telekoma'', i mene stave na američku crnu listu. Zamislite samo, dokle to ide... Mentalni sklop, ideja tih ljudi... Kažu, "sad si nas porazio komercijalno, sad ćemo da uništimo život tebi i tvojoj porodici".

- Najviše ih je zabolelo u mom obraćanju juče, jasno je da, onog momenta kada smo preuzeli NET TV, kada smo razotkrili Aleksandru Subotić, od tada kreće histerična kampanja. Kreće odbrana žene koja nije zakonski zastupnik, nijedne od firmi. Zovu je direktorom jer je jedan čovek rekao da je tako zovu. Da su oni stvarno nezavisni mediji, njima bi urednici uređivali program, a ne ta žena. Da li je nekome realno da jedan britanski fond ''BC Partners'', fond od 50 milijardi ne može da obezbedi novinarstvo, da dovođenjem bilo koga iz inostranstva, da će taj ugroziti nezavisno novinarstvo, a samo je Aleksandra Subotić garant? I dalje je jedan čovek vlasnik, koji kontroliše i uređuje medije. Osoba koja formalno nije direktor, Aleksandra Subotić tu ima ključnu ulogu - rekao je Lučić.

Govoreći o navodnom snimku na kom se nalazi sa Stenom Milerom, Lučić kaže da je podneo krivičnu prijavu, i da veruje u rad tužilaštva.

- I Sten Miler je podneo prijavu, pročitao sam u medijima. Jedna grupa ljudi misli da im je sve dozvoljeno, da prisluškuju, da montiraju, da se bave svim tim stvarima... Bilo šta iz istrage neću da komentarišem. Ja sam sa strane juče govorio, i zabolela ih je istina... Oni su u pregovirima, gde su učestvovali njihovi manjinski partneri... Ja sam dokumentom nudio da N1 i Nova S budu deo ''Telekom Srbija'' grupe, i to im je čak bilo sa biznis-stanovišta bila najisplativija ponuda. Oni su odlučili da budu opet naši protivnici, odlučili su da budu na strani konkurencije, da se opet stave u ulogu žrtve... Ja znam da istina boli, a ako neko 7 dana kontinuirano pravi kampanju protiv mene, zašto ja nemam pravo da budem iskren i kažem svoje? - puta se Lučić.

Postojala je njihova tužba na sudu, gde je bilo 20 rečenica koje nikako ne smem javno da kažem, i koje privredni sud treba da mi zabrani... Da su oni bili kartel, kao 1948. godine... I kada smo preuzeli "Telekom" oni su od svih tužbi odustali, otkrio je Lučić.

Govoreći o uspehu "Telekoma" Lučić kaže da je ova godina za nama, jedna od najznačanijih, ali i najključnijih godina u poslovanju.

Kako je dodao, preuzet je deo ''Junajted grupe'' i to je velika promena na tržištu, ali i na stanovištu sadržaja.

- Ljudi posle 20 godina mogu da vide sav sportski sadržaj. Učinili smo veliko dobro delo korisnicima. Drugo je što smo pustili 5G, i dobili smo nagradu, ima jedna finansijska konferencija koja obuhvata jugoistočnu Evropu, zapadni deo Azije, Tursku... Dobili smo bagradu za "Dil" godine, mi smo izašli na berzu, pokazali smo finansijsku snagu, pokazali smo da nismo u finansijskom problemu, kako su govorili neprijatelji... Kupili smo, dakle, našu direktnu konkurenciju - objašnjava Lučić.

Naredne godine, fokus će biti na puštanju 5G, Amerika će nam biti fokus, želimo da se povežemo sa njihovim sistemima, da uđemo u krug njihovih kompanija, gde se koriste veštačkom inteligencijom. Mogu da najavim velike rezultate, koji će biti bitni za državu, koja će unaprediti rad ''Telekom Srbije'', dodao je za kraj razgovora Lučić.

Autor: D.Bošković