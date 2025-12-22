Predsednik opštine Kosjerić za Pink: Napadi na mene i mog sina politička odluka!

Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić izjavio je da su napadi na njega, njegovog sina i prijatelja „čista politička odluka blokadera“, koji, kako je istakao, nemaju drugi cilj osim da napadaju i omalovažavaju.

Detalji incidenta

Đokić je za televiziju Pink rekao da je njegov sin napadnut u subotu uveče u jednom kafiću, gde mu je pocepana majica i pantalone. Kasnije su, kako tvrdi, napadnuti i on i njegov prijatelj ispred kafića, nakon što su se vraćali sa slave.

„Moj sin i deca koja se druže sa njim već mesecima proživljavaju torturu. Nisu se uplašili, jaki su momci i ovo ih neće pokolebati.“ – istakao je Đokić.

Politička pozadina

Đokić je naveo da blokaderi omalovažavaju sve odbornike i simpatizere Srpske napredne stranke:

„Omalovažavaju se svi ljudi koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića. Mi smatramo da je politika predsednika Vučića jedina prava u ovoj zemlji i nećemo dozvoliti da nas bilo ko maltretira.“

Policija na terenu

Prema saopštenju MUP-a, policijski službenici su 21. decembra oko 00.30 časova u Karađorđevoj ulici u Kosjeriću uočili veću grupu ljudi koja se verbalno raspravljala. Među njima su bili predsednik opštine Žarko Đokić, njegov sin i prijatelj, s jedne strane, i oko 50 osoba s druge strane.

Policajci su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira. Tokom postupanja, jedno lice je vređalo policijskog službenika. Kasnije je sin predsednika opštine prijavio da mu je više nepoznatih osoba pocepalo majicu u ugostiteljskom objektu.

Autor: Dalibor Stankov