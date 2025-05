ODLUKA O PRODUŽENJU PRITVORA MOMCIMA IZ NOVOG SADA SKANDALOZNA I POLITIČKA Lider SNS Vučević oštro reagovao na još jednu spornu odluku suda

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas da je odluka Višeg suda u Novom Sadu da se produži pritvor za četvoricu mladića koji su branili stranačke prostorije skandalozna i politička.

“Još jedna skandalozna, čisto politička odluka, ovoga puta Višeg suda u Novom Sadu koji je produžio pritvor za četvoricu mladića koji su branili prostorije svoje stranke. Dakle, četvorica mladića je već četiri meseca u pritvoru, a teroristi se baškare po svojim kućama, dok su neki osumnjičeni i dalje u bekstvu. I ko je tu lud?”, naveo je Vučević na svom Instagramu.

Vučević je rekao da treba da služi na čast sudijama Višeg suda “ažurnost i brzina” kojima su, kako je naveo, prepisali princip Apelacionog suda u Novom Sadu, koji je doneo odluku o puštanju iz pritvora troje osumnjičenih za najteža dela protiv ustavnog poretka Srbije, za planiranje terorističkog napada i pozivanja na puč.

“A taj njihov princip, nelegalan i nelegitiman, podrazumeva da sudije odluke donose pod brutalnim političkim pritiskom, nelegalnom i nasilnom blokadom suda”, naveo je Vučević.

On je istakao da su bili u pravu kada su upozoravali na to da skandalozne odluke suda u Novom Sadu nisu proistekle iz pravnog procesa, već da su proizvod nelegalnog i nasilnog političkog pritiska blokadom suda.

“Da su proizvod pretnji, vuvuzela, vezivanja lancima nekih političkih marginalaca za ogradu suda, .. Jedino što nismo videli jeste da se polivaju benzinom i prete spaljivanjem, ako sud ne donese odluke kakve oni žele. Ali, da im ne dajem ja ideju ..”, rekao je Vučević.

Lider SNS je istakao da je svaki pritisak na pravosuđe nezakonit, dodajući da smo postali jedina zemlja na svetu u kojoj oni koji su osumnjičeni za izvršenje najtežih krivičnih dela poput pripremanje državnog udara, posle kratkog vremena budu pušteni da se brane sa slobode.

Kako je rekao, svi smo postali žrtve pokušaja uništavanja pravnog sistema od strane onih sudija i tužilaca koji odluke donose pod očiglednim uticajem političkih bandita i huligana koji pritiscima i blokadama isteruju sopstvenu pravdu.

“Ja verujem da je to manjina, i da je mnogo više onih koji imaju čast i obraz i koji služe građanima i zakonima ove države i štite državu Srbiju! To je Srbija koja pobeđuje svako zlo, pa i ovo koje nam se danas dešava. Pravo i pravda će pobediti! Pobediće i naši junaci koji su na pravdi Boga i dalje u pritvoru samo zato što su branili prostorije svoje stranke koje i dalje besprizorno napradaju blokaderi-foteljaši. Pobediće Srbija!”, naveo je Vučević.

Autor: A.A.