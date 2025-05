VUČEVIĆ ODGOVORIO NA NASILJE BLOKADERA U NOVOM SADU: Mi ćemo na miran način čuvati naše stranačke prostorije i naše kolege

Predsednik SNS Miloš Vučević istakao je da je zahvalan svim devojkama i momcima koji su juče blokirali stranačke prostorije u Novom Sadu.

- Neverovatno je da je nekome palo na pamet da napadnu naše stranačke prostorije i da to brani kako je to demokratski način. To je ogoljeno nasilje i ko im je uopšte dao za pravo da oni određuju ko sme da radi u političkom životu Srbije. Sad će oni da budu, uličari, nasilnici i blokaderi, politički sud. Znate šta to znači? Kraj demokratije. Ja sam duboko zahvalan našim devojkama i momcima koji su odbranili stranku. Ta blokada je trajala više od 12 sati. Nećemo se povući nikada. Da su 10 dana bili tamo, mi bismo 10 dana stajali i ne bi dali stranku, jer je dosta više tog terora i ludila. Blokaderima mogu samo da poručim- nikada nas nećete pobediti nasiljem i nikada vam se nećemo skloniti! Dosta smo ćutali 7 meseci, sada vam kažemo, gde god nam budete pravili haos i napadali nam ljude, mi ćemo na miran i demokratski način pružiti otpor i čuvati naše stranačke prostorije i naše kolege- poručio je Vučević u Instagram videu.

Autor: A.A.