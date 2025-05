Lider SNS Miloš Vučević osudio je vandalski čin koji se desio u Novom Sadu, juče popodne, kada je jedno lice oskrnavilo obeležje na Bulevaru oslobođenja i Jaše Tomića.

Vučević je istakao da je čudna atmosfera, ne samo u Srbiji nego i u svetu te da se menja čitav sistem vrednosti.

-Što se luđi, bezobzirniji, vi ste atraktivniji. Što se tiče onoga što se juče desilo u Novom Sadu, to je svakako za osudu. Radi se o jednom pojedincu, za koje se nadam da će biti otkriven zbog policijske istrage, koji je urinirao na mestu gde građani ostavljaju cveće, medvediće. To nije na samom mestu tragedije, to je preko puta železničke stanice- istakao je za Hepi Vučević i dodao da su svi reagovali, od premijera do gradonačelnika Novog Sada.

-I taj događaj ste videli da neko pokušava da zloupotrebi i da odmah razbija prostorije SNS. Imali ste nekoliko blokaderskih grupa da sinoć idu da napadaju prostorije SNS. Kakve mi veze imamo sa čovekom koji je za svaku osudu? Prvi koji su osudili su iz ove stranke- reči su lidera SNS.

Autor: S.M.