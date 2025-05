Lider SNS Miloš Vučević istakao je za Nacionalni dnevnik, na Pink televiziji, da je blokada suda u Novom Sadu najogoljeniji vid napada na institucije Srbije i državu.

- Zahvalio sam ljudima koji su bili hrabri i dosledni i odbranili svoje stranačke prostorije. Neverovatan događaj i dalje ne mogu da se otmem utisku da je nekome palo na pamet da napadne stranačke prostorije stranke koja je radila redovne stranačke aktivnosti. Događaj je počeo tako što su četiri naše aktivistkinje, devojke, bile za pultom ispred stranačkih prostorija. Da bi blokaderi počeli da ih napadaju, prozivaju na društvenim mrežama i da pozivaji na linč i nasilje. Naši članovi nisu dali da devojke budu linčovane i krenula je odbrana stranačkih prostorija. Neverovatno je da je nekome palo na pamet da napadnu naše stranačke prostorije i da to brani kako je to demokratski nacin. To je ogoljeno nasilje i ko im je uopšte dao za pravo da oni određuju ko sme da radi u političkom životu Srbije. Sad će oni da budu, uličari, nasilnici i blokaderi, politički sud. Znate šta to znači? Kraj demokratije. To je 1945. Ako misle da pripadate stranci koja se njima ne sviđa oni će da ga likvidiraju. Ja sam duboko zahvalan našim devojkama i momcima koji su odbranili stranku. Ta blokada je trajala više od 12 sati- naveo je Vučević.

On je dodao da su se na kraju blokaderi povukli.

- Mi smo doneli odluku nećemo se povući nikada. Da su 10 dana bili tamo, mi bismo 10 dana stajali. Dosta je više tog terora i ludila. Ja sam bio u SRS, i u SNS od osnivanja, niko nikada nije napadao druge prostorije. To nije radio ni SPS, ni nekadašnja Demokratska stranka. Ovo je za mene čin bezumlja i za svaku osudu. Blokaderima mogu samo da poručim- nikada nas nećete pobediti nasiljem i nikada vam se nećemo skloniti! Dosta smo ćutali sedam meseci, sada vam kažemo, gde god nam budete pravili haos i napadali nam ljude, mi ćemo na miran i demokratski način pružiti otpor i čuvati naše stranačke prostorije i kolege- poručio je lider SNS.

- Najbolji dokaz da kada vam pričaju blokaderi o njihovoj težnji i zahtevima da institucije rade svoj posao oni sprovode aktivnosti suprotno tome. Oni vam pričaju da institucije rade posao, a onda rade na terenu suprotno, rušeći institucije. Kada je neko od njihovim blokadera procesuiran onda se radi to što oni rade, a sprečavaju ljude koji su prethodnih dana trebali da ostvare neko pravo pred sudom. Vrše direktan i najgori pritisak na pravosuđe da ljude koji su u krivično-pravnom procesu moraju biti pušteni. To nas vodi ka ukidanju države, onda će ulica da određuje da li je neko za optužnicu ili ne. Ovi teroristi koji su planirali građanski rat u Srbiji 15. marta, u Beogradu, kada treba da se odluči o njihovom statusu, oni vam prave blokadu suda da bi vršili pritisak na tužioce i sudije da ih puste. Kada neko ko je pružao otpor blokaderima se nalazi u pritvoru onda vrše pritisak da ne smeju da budu pušteni iz pritvora. Ne znam da je iko ikada blokirao rad suda osim njih- reči su Vučevića.

Predsednik SNS podvukao je da ono što su juče radili oko stranačkih prostorija i što se danima radi u Nišu i Novom Sadu nije zabeleženo nikada i da nema veze sa demokratijom.

- Ljudima je muka od toga, ja se nadam da će državne institucije raditi svoj posao i ovo nasilje koje se sprovodi povlači krivično-pravnu odgovornost. Neko će morati i za to da odgovara. To nisu zastarela dela. To nije pretnja to je poštovanje pravne norme indržave. U suprotnom mi smo anarhija. Ja neću da živim u anarhiji i neću da Srbija nestane kao država- zaključio je Vučević za Pink.

Autor: A.A.