Lider SNS Miloš Vučević govorio je za Njuz Maks Balkans i istakao da se članovi ni simpatizeri neće okupiti ispred suda u Novom Sadu.

Nema naših članova ni simpatizera ispred zgrade suda u Novom Sadu, jer smo tu odluku doneli nakon mog razgovora sa predsednikom republike koji mi je ukazao da bi to još više otežalo rad suda, koji treba da ne samo odlučuje o ovim predmetima. Imate i mnogo drugih predmeta koji se odlučuje o pravima građana, kompanija. Mi ne želimo da učinimo bilo šta što bi otežalo funkcionisanje bilo kog građana. Oni su dokazali da je Gebels mala maca za njih, slagali da mi okupiramo sud, da bi pokušali da motivišu blokadere da dođu ispred suda. Kada se to nije desilo, oni se prave da se to nije desilo. Kao što su slagali oko zvučnog topa, da je neke studente DIF-a tukao u centru Novog Sada. Mogu da kažem sram ih bilo i nikada nećemo raditi to što rade oni. Mi smo duboko razočarani sa srpskim pravosuđem.

Vučević je istakao da oni nisu aktiviti, te da su za njega teroristi.

-Pa nisu se bavili aktivizmom za zaštitu prava Srba na KiM, sadili drveće. Pozivali su na puč. Bio sam duboko razočaran time da ova blokaderska grupacija traži puč, budu pušteni da se brane iz kućnog pritvora, a dobar deo iz te grupe je u bekstvu, štka se po Hrvatskoj, a ovi momci koji su pogrešili ulaze u 5. mesec. Za mene je to neverovatno. Videćete da neće stati i drakonski kazniti momke- rekao je lider SNS.

Autor: S.M.