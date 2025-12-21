NAPAD NA MOG SINA JE POLITIČKI MOTIVISAN! Predsednik Opštine Kosjerić tvrdi: Napadali jer nije blokader, već 'ćaci'

Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić tvrdi da je napad na njegovog sina Andriju politički motivisan i da su mladići koji su ga provocirali to činili jer „nije blokader, već ćaci“.

Đokić: Napad je politički motivisan

Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić, čiji je sin noćas napadnut u Kosjeriću, izjavio je da je ceo događaj politički motivisan.

Prema njegovim rečima, njegov sin Andrija je bio sa sedam, osam drugova u kafiću.

„Tu su bili drugi mladići, koji su neprekidno provocirali mog sina i njegovo društvo i vikali im ‘ćaci’. To se posle prenelo na ulicu, a onda smo naišli moj prijatelj Slobodan Đukić i ja, vraćali smo se sa slave. Njih je bilo pedesetak. Tu je došla policija i sve je prošlo bez većih problema. Prijatelj i ja smo otišli. Posle toga, napali su na druga moga sina Milovića, a S. V. je prišao Andriji i iscepao mu odelo. On je odmah otišao u policiju“, rekao je Đokić.

On je dodao da se jasno vidi da je sve ovo politički motivisano:

„Milovića su napadali što nije blokader, već ćaci, a isto tako i Andriju, jer je moj sin.“

Policijsko saopštenje

Prema zvaničnom saopštenju policije, noćas oko 00.30 časova policijski službenici Policijske stanice Kosjerić, tokom redovne patrole, uočili su veću grupu ljudi ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici. Okupljeni su se verbalno raspravljali, a među njima su bili predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić (44), njegov sin A. Đ. (20) i prijatelj S. Đ. (46) s jedne strane i oko 50 osoba s druge strane.

Policajci su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira. Tokom postupanja, M. M. (29) je vređao policijskog službenika.

Oko jedan sat posle ponoći, u prostorije PS Kosjerić pristupio je sin predsednika opštine A. Đ. i prijavio da mu je više nepoznatih lica pocepalo majicu u ugostiteljskom objektu. Policija je potom pozvala njegovog oca Žarka Đokića i S. Đ. da daju izjave.

Nedugo zatim, ispred stanice se pojavio S. V. (21), koji je pokušao da se raspravi sa S. Đ., ali ga je policija sprečila. Prilikom odlaska, S. V. je psovao zaposlene u stanici, šutnuo kantu za smeće i oštetio oluk na jednoj kući.

Tužilaštvo uključeno

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi, koje je naložilo da se od učesnika uzmu izjave i dostavi izveštaj, kao i da se protiv M. M. i S. V. podnesu prekršajne prijave po Zakonu o javnom redu i miru.

Policija, u saradnji sa tužilaštvom, nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog incidenta.

Autor: Dalibor Stankov