NAPADNUT PREDSEDNIK OPŠTINE KOSJERIĆ I NJEGOV SIN! Policija razdvajala 50 ljudi, pocepana majica

Noćas oko 00.30 časova u Kosjeriću došlo je do ozbiljnog incidenta ispred ugostiteljskog objekta, u kojem su učestvovali predsednik opštine Žarko Đokić, njegov sin i više desetina građana.

Incident ispred lokala

Oko 00.30 časova policijski službenici Policijske stanice Kosjerić, tokom redovne patrole, uočili su veću grupu ljudi ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici. Okupljeni su se verbalno raspravljali, a među njima su bili predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić (1981), njegov sin A. Đ. (2005) i S. Đ. (1979) s jedne strane, dok je s druge strane bilo oko 50 osoba.

Policija je razdvojila okupljene i upozorila ih na ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira. Tokom postupanja, M. M. (1996) je vređao policijskog službenika.

Prijava u stanici

Oko jedan sat posle ponoći, u prostorije PS Kosjerić pristupio je sin predsednika opštine A. Đ. i prijavio da mu je više nepoznatih lica pocepalo majicu u ugostiteljskom objektu. Policija je potom pozvala njegovog oca Žarka Đokića i S. Đ. da daju izjave.

Novi incident ispred stanice

Nedugo zatim, ispred stanice se pojavio S. V. (2004), koji je pokušao da se raspravi sa S. Đ., ali ga je policija sprečila. Prilikom odlaska, S. V. je psovao zaposlene u stanici, šutnuo kantu za smeće i oštetio oluk na jednoj kući.

Tužilaštvo uključeno

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi, koje je naložilo da se od učesnika uzmu izjave i dostavi izveštaj, kao i da se protiv M. M. i S. V. podnesu prekršajne prijave po Zakonu o javnom redu i miru.

Policija, u saradnji sa tužilaštvom, nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog incidenta.

Autor: Dalibor Stankov