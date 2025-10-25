AKTUELNO

POKUŠAJ UBISTVA U KAMENJARU: Muškarac izboden nožem - Zadobio povrede OPASNE PO ŽIVOT

U naselju Kamenjar kod Novog Sada jutros oko 3 časa došlo je do pokušaja ubistva ispred ugostiteljskog objekta „Mačak“.

Prema nezvaničnim informacijama, za sada neidentifikovani muškarac napao je i nožem ubo u stomak M. S. (27), nakon verbalne svađe.

Povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u Klinički centar Vojvodine, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

Dežurni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistva u pokušaju, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

Za sada nije poznat motiv sukoba, a istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić

