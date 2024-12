Brnabić o protestu na Slaviji: Veliki skup, ali nije studentski već politički

Ana Brnabić tvrdi da protest u Beogradu nije bio studentski skup, već politički

Brnabić ističe da se zahtev za prelaznom Vladom pojavio kao sinonim za dolazak na vlast bez izbora



Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, rekla je da "protest u nedelju u Beogradu nije bio studentski skup nego politički".



Kako je rekla Ana Brnabić, tog dana joj je bilo važnije otvaranje deonice auto-puta na Moravskom koridoru.



- Mi sad ostvarujemo snove koji nikad nisu sanjani. Popodne je bio veliki skup koji je pokazao nekoliko stvari, mi tu više ne možemo pričati o studentskoj borbi i studentskim zahtevima. To je okej, ali je važno da se razjasni i ta istina je izašla na videlo. Tu jeste bio određeni broj studenata ali i deo opozicije, tu su bili i nezadovoljni poljoprivrednici, bile su NVO koje su nezadovoljne, krug dvojke koji je uvek nezadovoljan, sportisti, umetnici... - navela je Brnabić.

Kako je rekla, bio je ogroman broj ljudi.

- Ali to nije bio studentski skup nego politički. Nekako se iskristalisalo da je sada jedini zahtev prelazna Vlada, a to je sada sinonim da je dolaženje na vlast bez izbora. Snaga SNS u parlamentu je takva da, samo SNS ima 112 narodnih poslanika, prva sledeća po snazi ima 13 narodnih poslanika. Institucije koje treba da se bave Jovom Bakićem su očigledno podbacile, a to su medicinske. On preti, a i dalje niko ne reaguje, ni tužilaštvo ni institucije koje se bave mentalnim zdravljem - poručila je Brnabić.

"Nema vlasti bez izbora"

Potom je prokomentarisala zahtev o prelaznoj Vladi koji se sve češće može čuti iz redova opozicije.

- Imate taj zahtev za vlast bez izbora u dogovoru sa predsednikom i taj nije po ustavu. Predsednik je rekao da neće biti usvojen jer nema vlasti bez izbora, nema ministrovanja i fotelja bez toga da imate legitimitet - zaključila je Brnabić.

Autor: Snežana Milovanov