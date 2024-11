Brnabić: Skup u Novom Sadu nije bio komemorativni, od početka bilo jasno u šta će prerasti

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se od prvog momenta današnjeg protesta u Novom Sadu moglo videti da to nije komemorativni skup, te da je od početka skupa bilo jasno u šta će on prerasti.

Brnabić je na TV Informer rekla da je dobro da ljudi vide šta se dešava i da istina ne sme nikada da se sakrije, kao što se neće sakriti ni istina u vezi toga ko je počinio grešku koja je rezultirala stravičnom nesrećom u Novom Sadu.

"Istina je ta koja u poslednjih 10 godina štiti normalnu, pristojnu Srbiju i zato je važno da je ljudi vide", istakla je Brnabić.

Predsednica parlamenta je navela da je jedino komemorativno na skupu u Novom Sadu bio minut tišine i zahvalila učesnicima skupa na tome.

"To je bilo potrebno ljudima, verujem da je veliki broj Novosađana i iz drugih gradova Srbije došao zbog toga, ali čak i pre toga, to nasilje je počelo i bilo je kristalno jasno u šta će da preraste i šta su organizatori želeli", rekla je Brnabić.

Ona je navela da su učesnici skupa od kad su krenuli sa Železničke stanice ka Gradskoj kući pokazivali šta će se desiti, a da su prvo ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu skinuli srpsku zastavu i skrnavili je.

"Gazili su po njoj, vikali da je zastava provokacija i videlo se da su to radili organizatori", rekla je ona i navela da su bili prisutni Mila Pajić, Pavle Cicvarić, Jovan Bjelić i mnogi drugi koji su poznati sa različitih protesta.

Brnabić je navela da je očigledno da nisu došli zbog tuge, saučešća već da zloupotrebe nešto što se dešava kako bi pozvali na rušenje vlasti i dodala da je isti slučaj bio i po pitanju litijuma, majskih tragedija 2023, staklenog vidikovca na Kablaru, a pre svega toga u vezi sa korona virusom.

Zahvalila je članovima SNS-a koji su bili prisutni u prostorijama stranke u Novom Sadu na tome što su štitili prostorije jer su došli, kako je rekla, u "njihovu kuću" da skrnave zastave, cepaju fotografije predsednika i da ljude koji su članovi stranke maltretiraju, prljaju crvenom bojom.

Brnabić je ukazala da je momak iz prostorija SNS-a izašao sa rukama na leđima pokazujući da ne želi nasilje, ali da će braniti svoju kuću i čestitala mu na hladnokrvnosti.

''Bila je to jasna provokacija sa željom da se pokaže da smo mi za nasilje, a pokazalo se suprotno. Mi želimo pristojnu, stabilnu Srbiju, a sve one poruke koje je poslao predsednik Vučić su poruke mira i stabilnosti i da od odgovornosti niko ne beži i kako je rekao još u petak da odgovornost mora biti krivična, ali i politička, moralna i mi smo to videli sinoć ostavkom Gorana Vesića i u subotu kada su krenula ispitivanja", navela je ona.

Brnabić je dodala da od subote ujutru sudski veštaci gledaju svaki trag.

"Ja se u to ne razumem, ali postoje ljudi koji rade u tim institucijama, nije ih dovela SNS, oni su tu i po 20, 30 godina i rade svoj posao, kao i Tužilaštvo, sudstvo", ukazala je predsednica parlamenta.

Autor: Pink.rs