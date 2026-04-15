Nisu svi Ovnovi isti: Evo po čemu se razlikuju martovski i aprilski

Iako dele isti znak, razlike između ova dva tipa Ovna mogu biti veće nego što mislite.

Iako pripadaju istom horoskopskom znaku, martovski i aprilski Ovnovi često ostavljaju potpuno drugačiji utisak. Razlika leži u nijansama karaktera koje oblikuju njihovu energiju, način razmišljanja i pristup životu. Dok jedni gore od strasti i impulsa, drugi deluju promišljenije i stabilnije — ali jednako snažno.

Martovski Ovnovi važe za sirovu, nefiltriranu verziju ovog znaka. Njima vlada snažna energija početka — oni su pioniri, ljudi akcije koji ne čekaju, već odmah kreću. Impulsivnost je njihova najveća snaga, ali i slabost. Često reaguju pre nego što razmisle, brzo se zapale, ali isto tako brzo i ohlade. Kod njih nema kalkulacije — sve je sada i odmah.

Sa druge strane, aprilski Ovnovi nose dozu zrelosti i kontrole. Iako i dalje poseduju vatrenu prirodu, njihova energija je usmerenija i promišljenija. Oni znaju kada da naprave potez, ali i kada da sačekaju. Ambicija je kod njih izraženija, ali ide ruku pod ruku sa strategijom, zbog čega često postižu dugoročnije rezultate.

Razlika se vidi i u emocijama. Martovski Ovnovi vole intenzivno, ali često naglo — ulaze brzo u odnose i isto tako brzo mogu da izgube interesovanje. Aprilski Ovnovi, iako strastveni, traže stabilnost i sigurnost. Kod njih emocije imaju dublji koren, pa su spremniji da ulože trud i ostanu kada stvari postanu izazovne.

Na kraju, i jedni i drugi dele hrabrost, energiju i želju za pobedom, ali ih način na koji tu energiju koriste čini drugačijima. Martovski Ovnovi su iskra koja pokreće, dok su aprilski plamen koji traje. I upravo u toj razlici krije se njihova posebna čar.

Autor: S.Paunović