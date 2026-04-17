Mesec ulazi u Bika: Ova 3 znaka konačno dobijaju ono što su čekali

Mesec u Biku donosi stabilne i postojane emocije, a Bikovi, Jarčevi i Device ulaze u pozitivan astrološki period.

Osobe sa Mesecom u Biku traže sigurnost, mir i uživanje u svakodnevnim stvarima, jer im je osećaj stabilnosti najvažniji.

Njihove emocije nisu nagle ni burne, već se razvijaju polako, ali kada nekoga zavole to traje dugo i iskreno. Mesec ulazi u Bika oko 18 časova.

Potreba za materijalnom sigurnošću

Ovaj položaj Meseca povezuje se sa potrebom za materijalnom sigurnošću, pa su ovakvi ljudi često vezani za dom, rutinu i sve što im pruža osećaj komfora.

Uživaju u lepim stvarima, dobroj hrani, muzici i prirodi, jer im čula igraju veliku ulogu u emocionalnom svetu.

Teško ima padaju promene

U ljubavi su verni, odani i pouzdani partneri, ali mogu biti i tvrdoglavi i skloni posesivnosti kada osete nesigurnost. Promene im teško padaju, jer vole poznato i stabilno okruženje u kojem mogu da se opuste.

Mesec u Biku daje i veliku snagu izdržljivosti, pa osobe sa ovim položajem znaju kako da istraju kroz teške periode i retko gube tlo pod nogama, čak i kada se suoče sa izazovima.

Njihova snaga i sposobnost da pronađu zadovoljstvo u malim stvarima čine ih osloncem za druge ljude.

Autor: Marija Radić