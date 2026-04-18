KOSMIČKI UDAR KOJI MENJA ŽIVOTE: Konjunkcija Jupitera i Urana donosi haos i sreću – JEDAN ZNAK DOBITI OGROMAN NOVAC!

Nebo je u plamenu! Astrolozi upozoravaju da se nalazimo u najmoćnijoj nedelji 2026. godine. Retka konjunkcija Jupitera, planete sreće, i Urana, planete revolucije, u znaku Bika stvara energiju koja bukvalno "cepa" staru stvarnost. Za neke je ovo šansa života, a za druge bolno buđenje.

OVAN

Šta donosi: Mars u Lavu vam pali vatru u polju karijere. Očekujte poziv koji ste čekali mesecima. Ipak, kvadrat sa Saturnom opominje – pazite na jezik pred šefovima.

BIK

Šta donosi: Vi ste glavni akteri ovog spektakla! Jupiter i Uran su u vašem znaku – očekujte sudbinski obrt. Moguć je iznenadni finansijski dobitak ili ponuda za selidbu koja se ne odbija.

BLIZANCI

Šta donosi: Merkur u Ovnu vas čini nepobedivim u pregovorima. Vaša moć ubeđivanja je na vrhuncu. Idealno je vreme da prodate ideju koju ste dugo čuvali u tajnosti.

RAK

Šta donosi: Venera ulazi u vaše polje prijateljstva i donosi vam osobu koja će vam otvoriti mnoga vrata. Emotivno se stabilizujete nakon burnog perioda.

LAV

Šta donosi: Sunce u sekstilu sa Marsom daje vam neviđenu harizmu. Bićete u centru pažnje gde god se pojavite. U ljubavi – stari plamen se vraća u vaš život.

DEVICA

Šta donosi: Planete vas teraju na putovanje ili promenu obrazovanja. Iako mrzite neizvesnost, sada je trenutak da rizikujete. Intuicija vam je nikad jača.

VAGA

Šta donosi: Fokus je na tuđem novcu – nasledstvo, krediti ili sponzorstva se rešavaju u vašu korist. Partner vam donosi vest koja će vas ostaviti bez teksta.

ŠKORPIJA

Šta donosi: Opozicija Jupitera udara na vaše polje partnerstva. Ili ćete ozvaničiti vezu, ili će doći do pucanja koje je bilo neizbežno. Istina konačno izlazi na videlo.

STRELAC

Šta donosi: Vaš vladar Jupiter je u "ludom" aspektu sa Uranom. Promena posla ili potpuno novi radni zadaci dolaze preko noći. Zdravlje zahteva više sna.

JARAC

Šta donosi: Pluton u vašem polju vrednosti menja vaš odnos prema novcu. Shvatićete da neke stvari ne možete kupiti. U ljubavi – stiže strastvena avantura.

VODOLIJA

Šta donosi: Fokus je na porodici i domu. Rešavate stambeno pitanje ili dobijate prinovu u familiji. Uran vam donosi genijalnu ideju za privatni biznis.

RIBE

Šta donosi: Saturn u vašem znaku vas uči disciplini. Dobijate odgovornost koju niste želeli, ali koja će vam doneti ogroman ugled u budućnosti. Pazite na dokumentaciju.

Autor: D.S.