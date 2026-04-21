AKTUELNO

Horoskop

POČINJE SEZONA BIKOVA: Vreme stabilnosti, uživanja i tvrdoglave snage koja ne popušta lako!

Izvor: Pink.rs

Od 20. aprila kreće period Bika – znaka koji voli sigurnost, hedonizam i spor, ali siguran napredak, uz karakter koji ne pristaje na kompromise.

Danas zvanično počinje sezona Bika, jednog od najstabilnijih i najistrajnijih znakova u horoskopu. Period Bika donosi energiju smirenosti, praktičnosti i potrebe za uživanjem u svemu što život nudi – ali bez žurbe i bez haosa. Nakon impulsivne i vatrene energije Ovna, dolazi faza spuštanja na zemlju.

Bikovi su poznati po svojoj neverovatnoj upornosti. Kada nešto odluče, retko šta ih može skrenuti sa puta. Njihova snaga nije u brzini, već u istrajnosti – oni idu polako, ali sigurno, i uglavnom stignu do cilja. Upravo ta stabilnost ih često čini osloncem u prijateljstvima, porodici i poslu.

Jedna od njihovih najlepših osobina jeste ljubav prema lepim stvarima u životu. Bikovi su hedonisti u duši – vole dobru hranu, udobnost, muziku, prirodu i sve što im pruža osećaj mira i zadovoljstva. Oni znaju da uživaju, ali i da stvore sigurnost oko sebe, što ih čini vrlo pouzdanim ljudima.

Međutim, Bikovi imaju i svoju tamniju stranu. Njihova najveća mana često je tvrdoglavost. Kada nešto zacementiraju u svojoj glavi, veoma teško menjaju mišljenje, čak i kada su dokazi suprotni. Takođe, znaju da budu posesivni i skloni rutini, pa im promene ponekad teško padaju.

Foto: Pixabay.com

Ipak, upravo ta kombinacija snage i nežnosti čini ih jedinstvenim. Bikovi su znak koji ne voli površnost – oni žele stabilne odnose, iskrene emocije i dugoročne vrednosti. U ljubavi su odani, strpljivi i zaštitnički nastrojeni, ali očekuju isto zauzvrat.

Sezona Bika nas uči da usporimo, uživamo u malim stvarima i gradimo temelje koji traju. Ova energija dolazi kao podsetnik da ponekad najveća snaga leži upravo u – miru.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

#Horoskop

#bik

#zodijak

POVEZANE VESTI

