Ovo je najtvrdoglaviji znak Zodijaka: Kada jednom odluči, nema nazad!

Njegova upornost graniči se sa inatom, ali iza nje stoje sigurnost, strah od promena i snažan karakter.

Kada se govori o tvrdoglavosti u horoskopu, jedno ime se gotovo uvek izdvaja — Bik. Ne zato što voli rasprave ili sukobe, već zato što veruje u stabilnost više nego u bilo šta drugo. Za Bika, promena nije uzbudljiva avantura, već potencijalna pretnja onom što je već izgradio.

Njegova tvrdoglavost ne dolazi iz želje da bude u pravu, već iz duboke potrebe za sigurnošću. Kada Bik donese odluku, on je već sve izmerio, promislio i osetio. Zato mu je gotovo nemoguće da se predomisli — jer bi to značilo priznati da se oslonio na pogrešan temelj.

U odnosima, ova osobina može biti i blagoslov i teret. Bik ostaje, ne odustaje lako i ne beži pred problemima. Ali isto tako, teško prašta i još teže menja stav, čak i kada emocije to traže. Njegovo „ne“ je tiho, ali čvrsto — i često konačno.

Ipak, iza te tvrdoglavosti krije se ogromna lojalnost. Kada te Bik pusti u svoj svet, on to čini ozbiljno i dugoročno. Njegova doslednost daje osećaj stabilnosti koji malo koji znak može da ponudi.

Zato Bik nije tvrdoglav iz inata — već iz potrebe da sačuva ono što smatra vrednim. A kada jednom odluči, ništa ga ne može pomeriti.

Autor: S.Paunović