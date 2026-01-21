AKTUELNO

ZNATE LI DA JE REČ 'POP' UVREDA U PRAVOSLAVLJU? Ovo je objašnjenje

Zašto reč "pop" nosi negativan karakter?

Kažemo "pop" gotovo bez razmišljanja, kao da je to najnormalnija stvar na svetu, ali da li ste se ikada zapitali da li je taj izraz uopšte ispravan? NJegovo poreklo vodi od grčke reči "papas", koja znači otac, a priča o tome kako je nastao i kako se pravilno koristi prilično je zanimljiva.

Koren većine jezika s naših prostora koristi reč "otac" u duhovnom smislu, paralelno s grčkim "papas". U svojoj prvobitnoj formi, reč "pop" se kod nas koristila od davnina, a dok god je bila ispunjena ljubavlju i iskrenošću, nosila je pozitivno značenje.

Međutim, tokom vremena, doživela je promenu u značenju, pretežno prema pejorativnom tonu.

"Pop" odlazi u negativnom smeru

Prvobitno su Turci preuzeli reč od Grka, koristeći je za kaurske sveštenike, što se u našem jeziku može uporediti sa izrazom "ćale", ali na turskom. U savremenijoj istoriji, komunisti su masovno koristili reč "pop" bez pravljenja razlike u činu i zvanju sveštenstva, usmeravajući je isključivo ka negativnom kontekstu.

Slično tome, kod Rusa izraz "pop-popvi" postao je uvredljiv, izražavajući veliko nepoštovanje prema svešteniku.

Ovaj lingvistički evolutivan put od prvobitnog poimanja do pejorativnog tona ilustruje kako se jezički izrazi mogu transformisati kroz vreme i različite kulturne uticaje, a ni dan danas se ne može sa sigurnošću reći šta je pravilno i šta je najbolje koristiti.

