Bivši muž Britni Spirs objavio meomoarsku knjigu: Ona nosi naslov 'Mislili ste da znate', u njoj optužio pop zvezdu da se DROGIRALA DOK JE DOJILA?! ŠOK!

Kevin Federlajn, bivši muž američke pop zvezde Britni Spirs, objavio je u svojim memoarima koji su izdati pod naslovom "Mislili ste da znate" detalje o napetom odnosu tokom braka.

Federlajn, nekadašnji prateći plesač Spirsove, predstavio je njeno ponašanje u ulozi supruge i majke kao "nepredvidivo" i poručio da i dalje "brine za nju", prenosi BBC.

On je optužio pevačicu da je konzumirala alkohol tokom trudnoće i kokain dok su njihova deca još bila dojena, što je ona ranije više puta negirala. Jedna od najšokantnijih tvrdnji jeste da su se njihovi sinovi, dok su bili tinejdžeri, plašili nje, jer bi je ponekad zatekli noću kako stoji u tišini na vratima njihove sobe s nožem u ruci, a zatim bi se tiho povukla bez reči.

- Ova situacija s Britni izgleda kao da se ubrzano približava nečemu nepovratnom. Sat otkucava - piše Federlajn.

On je rekao da je dugo razmišljao o pisanju knjige, ali je čekao da mu deca porastu, da ne bi dodatno otežao situaciju.

- Ovo je moja priča. Moj pogled. Mojim rečima. Godinama su svi drugi pričali u moje ime - mediji, blogovi, bivši partneri, potpuni stranci... a ja sam ćutao - rekao je bivši suprug Britni Spirs.

Tvrdi da nije "živeo od Britnine slave", već da je naporno radio da izgradi život za sebe i sinove.

- Ali tišina nije donela mir. Ostala mi je knedla u grlu zbog svega što nisam rekao - naveo je.

Spirs je negirala navode iznete u knjizi koja će danas biti predstavljena čitaocima, optužujući bivšeg supruga da p okušava da profitira od veze sa njom , sada kada joj je istekla obaveza plaćanja alimentacije.

- Samo joj je stalo do njene dece, Šona Prestona i Džejdena Džejmsa, i njihovog blagostanja u ovom cirkusu - izjavio je njen portparol.

Sprisova i Federlajn su počeli svoju vezu u leto 2004. godine, kada je pevačici počeo da opada profesionalni i komercijalni uspeh. Par se venčao nekoliko meseci kasnije, a nedugo potom Spirsova i Federlajn su dobili dvoje dece, sinove Prestona (20) i Džejdena (19).

Spirs je podnela zahtev za razvod 2006. godine, a brakorazvodna parnica je okončana 2007. godine. Posle razvoda bivši supružnici su se borili pred očima javnosti oko starateljstva nad sinovima i na kraju je Federlajn dobio isključivo starateljstvo nad dečacima.

Autor: Nikola Žugić