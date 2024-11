Paris Hilton objavila fotku staru 18 godina: Na njoj se nalazi i Britni Spirs, a evo o čemu je reč! (FOTO)

Paris Hilton i Britni Spirs su najbolje drugarice već 20 godina

Paris Hilton na Instagramu je objavila fotografije sa Britni Spirs snimljene pre 18 godina.

"Britni i ja smo izmislile selfi", napisala je 43-godišnja Paris u opisu objave.

Objava je skupila više od 600 hiljada lajkova i pregršt komentara poput: "Ikone", "Uvek ste bile najbolje", "Izmislile ste i duck face", "Selfi kraljice", pisali su pratioci u komentarima.

Pre dve godine Paris je odbila nastup na događaju koji je organizovala administracija tadašnjeg američkog predsednika Bajdena kako bi mogla prisustvovati venčanju svoje prijateljiceBritni.

42-godišnja pevačica se u junu 2022. godine udala za Sema Asgarija, no ljubav nije potrajala. Par se zvanično razveo u avgustu ove godine.

Nakon što se saznalo da se par razvodi, kružile su glasine da je razlog za to njena nevera. Izvor je tada rekao da je Sem pokušavao da pregovara o uslovima predbračnog ugovora, ali je on to demantovao. Asgari je podneo zahtev za razvod od Spirs 16. avgusta navodeći kao razlog "nepomirljive razlike".

Paris Hilton je od 2021. godine u braku s američkim piscem Karterom Reumom, s kojim ima dvoje dece.

Autor: Nikola Žugić