MIĆIN ODGOVORIO PAJTIĆU: Iza Vučića dela, iza vas samo tabla

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oštro je odgovorio na tekst Bojana Pajtića, navodeći da iza Vučića stoje rezultati, a iza Pajtića afere i lična promocija.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin reagovao je na autorski tekst Bojana Pajtića i oglasio se putem društvene mreže X, gde je oštro kritikovao njegove navode i motive. Mićin je poručio da se, kako se približavaju izbori, propali političari poput Pajtića međusobno nadmeću ko će napisati veću besmislicu ili izmišljotinu usmerenu protiv predsednika Aleksandra Vučića.

Prema Mićinovim rečima, autor teksta nije ostao upamćen po dobrim rezultatima i konkretnim delima u korist građana, već po brojnim aferama koje su obeležile njegov politički angažman. Kao primere naveo je aferu „Heterlend“, zatim fond za nove tehnologije, ali i, kako je istakao, čuvenu dodelu državnog novca za proizvodnju električnih automobila koji nikada nisu ugledali svetlost dana.

Mićin je dodao da je Pajtić poznat i po dodeli sredstava iz fondova za nove tehnologije firmi koja se, prema njegovim rečima, bavila proizvodnjom mrtvačkih sanduka, kao i brojnim drugim preduzećima koja su, nakon dobijanja tog novca, vrlo brzo završila u stečaju.

Kako je naveo gradonačelnik Novog Sada, možda najprepoznatljivija osobina Pajtića jeste njegov, kako kaže, ogroman ego. Kao ilustraciju toga naveo je slučaj sanacije jednog mosta, kada je Pajtić, prema Mićinovim tvrdnjama, insistirao da se na objektu postavi tabla sa njegovim imenom, čime je, kako je ocenio, pokazao sopstveni odnos prema javnim projektima i ličnom promovisanju.

Mićin je u svom obraćanju napravio i jasnu razliku između političkog učinka Pajtića i rezultata aktuelne vlasti. Istakao je da iza Aleksandra Vučića stoje nova radna mesta, izgrađeni putevi, mostovi i brojni konkretni projekti koji su, kako je rekao, vidljivi širom Srbije.

Nasuprot tome, zaključio je Mićin, iza Pajtića je ostala samo jedna tabla, koju je opisao kao „tužnu“, navodeći da ona najbolje oslikava i autora i stvarnu vrednost svega onoga što danas piše i govori u političkom prostoru.



Autor: D.Bošković