Žarko Mićin: Aleksandar Vučić će uskoro slobodno šetati Novim Sadom! NOVOSAĐANI ĆE BITI UZ NJEGA

"Aleksandar Vučić će uskoro slobodno šetati Novim Sadom i za to mu neće biti potrebni nikakvi bataljoni specijalnih jedinica, jer će Novosađani biti uz njega. I ja ću ponosno stajati uz našeg predsednika Vučića, jer znam da je za Novi Sad uradio više nego bilo koji predsednik pre njega“, napisao je na svom Instagram profilu gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, reagujući na tvit nekadašnjeg predsednika Demokratske stranke i predsednika Pokrajinske vlade Bojana Pajtića.

Pajtić je, inače, na Tviteru poručio da „Aleksandar Vučić ne može da prošeta Novim Sadom, on može da izvrši invaziju na Novi Sad“.

"Petnaest fabrika, brza pruga i tri nova mosta nisu prazna obećanja, već konkretni rezultati i jasan razlog da stanemo uz našeg predsednika. Za razliku od njegovih prethodnika, koje je Novi Sad interesovao samo kao pozadina za fotografisanje, iza predsednika Vučića su konkretni rezultati koje niko ne može da ospori“, napisao je Žarko Mićin.



„Onaj koji se danas nervira zbog Vučićevog dolaska jeste politički promašaj i propali ideolog, poznat po tome što je legalizovao pritiske i dolaske na kućni prag svakome ko ne misli kao on. Njemu ostaje samo da sa strane gleda i nervozno gricka nokte dok predsednik Vučić bude ponosno šetao našim gradom“, poručio je Mićin.

Autor: S.M.