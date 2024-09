Vučić za Politiko: Titova grobnica neće biti izmeštena, on će ostati deo srpske istorije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Politiko da grobnica nekadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita neće biti izmeštena iz Muzeja Jugoslavije i da će Tito ostati deo srpske i jugoslovenske istorije.

"To se neće dogoditi. Nikada nisam bio veliki fan komunista i komunističkog režima, ali Josip Broz je deo naše istorije, on je ovde živeo i ovde je sahranjen, i on će ostati deo srpske i jugoslovenske istorije", rekao je Vučić u intervjuu za briselski sajt.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je na prošloj sednici Skupštine grada da će pokrenuti inicijativu da se izmesti grobnica Josipa Broza Tita, kao i da se podigne spomenik vođi Ravnogorskog pokreta Draži Mihailoviću na Terazijskoj terasi.

"Ne mogu da utičem na tu odluku, niti grad Beograd može pravno - formalno na to da utiče, ali mislim da je izmeštanje Josipa Broza iz Muzeja Jugoslavije izuzetno važna stvar za srpski narod i za budućnost ove zemlje", rekao je Šapić.

Politiko Tita opisuje kao "titana jugoslovenske istorije" i navodi da je vladao zemljom decenijama dok je Jugoslavija bila komunistička država.

Portal dodaje da ulice u Sarajevu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Sloveniji i dalje nose Titovo ime, pa čak i ulice u zemljama poput Alžira, Brazila i Egipta ili zemljama EU kao što su Francuska i Italija.



Autor: Aleksandra Aras