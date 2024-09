PREDSEDNIK VUČIĆ O IZMEŠTANJU TITOVOG GROBA: To se neće dogoditi, Josip Broz je deo naše istorije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Politiko da grobnica nekadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita neće biti izmeštena iz Muzeja Jugoslavije i da će Tito ostati deo srpske i jugoslovenske istorije.

- To se neće dogoditi. Nikada nisam bio veliki fan komunista i komunističkog režima, ali Josip Broz je deo naše istorije, on je ovde živeo i ovde je sahranjen, i on će ostati deo srpske i jugoslovenske istorije - rekao je Vučić u intervjuu za briselski sajt.

Politiko Tita opisuje kao "titana jugoslovenske istorije" i navodi da je vladao zemljom decenijama dok je Jugoslavija bila komunistička država.

Portal dodaje da ulice u Sarajevu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Sloveniji i dalje nose Titovo ime, pa čak i ulice u zemljama poput Alžira, Brazila i Egipta ili zemljama EU kao što su Francuska i Italija.

Autor: Iva Besarabić